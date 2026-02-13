「綺麗になったね」元NGTアイドル、夫とのデートショット公開「彼でなかったらきっと私はダメだった」
元NGT48の荻野由佳さんは2月12日、自身のInstagramを更新。久しぶりに夫とゆっくりディナーを楽しんだことを報告しました。
【写真】荻野由佳のデートショット
けんかをすることもあると明かしながらも、「彼でなかったらきっと私はダメだったと いつも思わせてくれます」とコメント。日々を共に重ねてきたからこその信頼関係が伝わってきます。
コメント欄には「夫婦時間いいね」「素敵なディナーとホワイトゆかちゃん」「めっちゃ素敵です！」「由佳ちゃん綺麗になったね」「ゆかちゃんが幸せそうで良かったー」「時々お父さんお母さんじゃなくて夫婦に戻る時間って大事」など、あたたかい声が多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】荻野由佳のデートショット
「ゆかちゃんが幸せそうで良かったー」荻野さんは「久しぶりに夫とゆったりと過ごした休日！」とつづり、9枚の写真を公開。1枚目には、ワイングラスを持つ夫の手と、荻野さんのソロショットがコラージュされています。照明の光に包まれた荻野さんがほほ笑んでおり、落ち着いた雰囲気の中にもかわいらしさが感じられるショットです。
コメント欄には「夫婦時間いいね」「素敵なディナーとホワイトゆかちゃん」「めっちゃ素敵です！」「由佳ちゃん綺麗になったね」「ゆかちゃんが幸せそうで良かったー」「時々お父さんお母さんじゃなくて夫婦に戻る時間って大事」など、あたたかい声が多数寄せられました。
子どもとのツーショットもInstagramでたびたび家族との日常を発信している荻野さん。10日の投稿では「私なりの子育て 少しずつこれから発信してみます！」とつづり、子どもとのツーショットを公開しました。椅子に座る子どもの隣で、笑顔でピースサインを見せる荻野さんの姿が印象的な1枚です。今後どのような“子育て発信”をしていくのか楽しみですね。
(文:五六七 八千代)