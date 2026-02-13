【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

コトブキヤは、2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて「トランスフォーマー」関連のアイテムや新作フィギュアを発表した。

「トランスフォーマー」関連では、"なりきり玩具"とも言えるバンブルビーのハンドガンを人間サイズで再現した「トランスフォーマーバンブルビー ウェアラブル ハンドガン」と、頭型容器に収納された「バンブルビー ブルートゥース イヤフォン」のインパクトが非常に強い。

他にも「フレンジー」、「スカルペル」、「ウィリー」といったアクションフィギュアが発表。ディテール表現や、独特の機械と生命体の間にあるような描写が秀逸だ。

【トランスフォーマーバンブルビー ウェアラブル ハンドガン】【バンブルビー ブルートゥース イヤフォン】【スカルペル】【ウィーリー】【フレンジー】