【タリーズ】ピンクから“チーズ色”へ 『トムとジェリー』コラボ新作は“反則級の可愛さ“ 一足先に体験してきた
今回で7回目を迎えるタリーズコーヒーと『トムとジェリー』のコラボレーション。毎回かわいいと話題を集める人気コラボで、これまでは桜をテーマに取り入れ、ピンクを基調としたデザインが印象的だった。ところが今回は、桜をテーマに入れておらず新しい世界観を届けたいという担当者の想いと、“トムとジェリーといえばチーズ”という発想から、ビジュアルは一転して黄色がメインカラーに。これまでのふんわりとした春色イメージからがらりと変わり、ポップで遊び心あふれる世界観に仕上がっている。18日の発売を前に、編集部は『タリーズコーヒー 2月の新商品発表会』に参加し限定ドリンクを一足先に味わってきた。
今回のテーマは“Let’s Make Your Day 〜笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー〜”。店頭で目に飛び込んできたのは、エプロン姿のトムとジェリーが描かれた限定デザインカップ。黄色を基調にした配色は想像以上に鮮やかで、手に持つだけで気分が明るくなる。チーズを思わせるカラーリングが、作品らしいユーモアを感じさせる仕上がりだ。
【写真】ジェリーに変身したベアフルなど”可愛さ反則級”なコラボグッズ勢揃い
『さくさくラスクのピーナッツバターラテ』はひと口目で感じるのは、ピーナッツバターのコクとほどよい塩味。そこにエスプレッソのほろ苦さが重なり、甘さ一辺倒ではないバランスの取れた味わいだ。トッピングされたラスクのサクサク食感がアクセントになり、ホイップとピーナッツバターソースをすくって食べると、デザート感覚も楽しめる。PB&Jをモチーフにしたというコンセプトが、味からも伝わってきた。
『＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー』はロイヤルミルクティーのまろやかな甘みに、果肉感のあるストロベリーソースの甘酸っぱさが加わる。紅茶の香りがしっかりと立ち、見た目の華やかさだけでなく満足感も高い1杯だ。黄色のビジュアルとピンクのストロベリーソースのコントラストが映え、写真を撮りたくなる仕上がりになっている。
グッズも今回の世界観を存分に楽しめるラインアップだ。内側に総柄プリントを施したトートバッグやサコッシュ、タフィーがホイップにダイブする姿を立体化したマグキャップなど、実用性と遊び心を兼ね備えたアイテムがそろう。ベアフル（R）がトムやジェリーのコスチュームをまとったマスコットも展開され、思わず並べて飾りたくなるかわいさだ。
7回目にして大きくイメージチェンジを図った今回のコラボ。ピンク中心の春らしいかわいさから、チーズを思わせる黄色を主役にしたポップな世界観へ。飲んで楽しく、持ってかわいい。そんな“欲しくなる理由”が詰まったシリーズとなっている。春のコーヒータイムを、トムとジェリーとともに彩ってくれそうだ。
