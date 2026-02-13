“北欧の至宝”マッツ・ミケルセン60歳の誕生日を記念して2025年秋に開催された「マッツ・ミケルセン生誕60周年記念祭」で上映の7作品が、U-NEXTで一挙配信されることが発表された。

2025年11月22日に60歳の誕生日を迎えた、デンマークで最も成功した世界的俳優の一人、マッツ・ミケルセン。その魅力は、年を重ねてなお美しさを増すそのルックスはもちろんのこと、ハリウッドで存在感のある悪役や深みのある脇役を演じる一方で、デンマーク映画にも出演し続け、どんな役柄も感情の奥行きを持つキャラクターへと昇華させ、深い共感を呼ぶその演技の幅広さにある。

プロのダンサーとしての約10年にわたるキャリアを持ちながら、『プッシャー』(1996)で鮮烈な映画デビューを飾って以来、ニコラス・ウィンディング・レフンやトマス・ヴィンターベアといったデンマークを代表する名だたる巨匠たちの作品に数多く出演し、『偽りなき者』(2012)で第65回カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。その一方で、『007/カジノ・ロワイヤル』（2006）で演じた魅惑的な悪役像で世界中に強烈な印象を残して大ブレイクを果たす。その後もハマり役となった『ハンニバル』（2013-2015）のハンニバル・レクター役でその人気を不動のものとし、名実ともに現代デンマークを代表する俳優となった。

ハリウッド超大作でも確固たる存在感を示す一方で、デンマーク映画においても、彼は弱さやユーモアを持った人間味溢れる市井の人々を演じ、その演技の幅を証明し続けている。

2025年秋に行われた「マッツ・ミケルセン生誕60周年記念祭」にて日本劇場初公開となった貴重な作品を含む代表作7作品がU-NEXTにて一部独占レンタル配信。嬉しいラインナップは以下の通りだ。

「ブレイカウェイ」（2000年／112分／デンマーク） 「フレッシュ・デリ」（2003年／100分／デンマーク） 「アダムズ・アップル」（2005年／94分／デンマーク） 「アフター・ウェディング」（2006年／124分／デンマーク） 「ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮」（2012年／137分／デンマーク） 「偽りなき者」（2012年／115分／デンマーク） 「メン＆チキン」（2015年／104分／デンマーク） 『ブレイカウェイ』FLICKERING LIGHTS

本国で歴史的大ヒットを記録した、デンマーク映画史上最高傑作とも言われる幻の名作。

あらすじ

不条理な子供時代のトラウマを持ち、この上なくアンラッキーな4人のならず者たち。年齢も境遇もバラバラな彼らは失敗続きの人生を塗り変えるために大金強奪を画策する。激しい銃撃戦に負傷しながらも、逃亡を果たした彼らに待っていたのは…。

マッツが演じるのはこんな役

暴力ですべてを解決する銃器マニア、いつもイライラしている荒くれ者アーニー。若きマッツの鍛え上げられた身体と、やんちゃな色気がたまらない。

© M&M Rights ApS og DR TV-Drama 『フレッシュ・デリ』THE GREEN BUTCHERS De Grønne SlagtereEn M&M Produktion instrueret af Anders Thomas JensenPhoto Credit Rolf Konow

日本では長らく視聴困難となっていた、ファン待望のハートフル・カニバリズム・ドラマ。

あらすじ

スヴェンはビャンと共に精肉店を立ち上げるが、冷凍庫から閉じ込められた電気工の死体が出てきてしまう。困り果てたスヴェンは死体の肉で作ったマリネを客に提供するが、なんとそれが大ヒット。店の評判を失いたくない彼は次々と人を手にかけていき...。

マッツが演じるのはこんな役

に脂汗を額にたぎらせた、精肉店を営む嫌味な町の嫌われ者スヴェン。イメージを覆す衝撃的なヘアスタイルで、新たな魅力が開眼？

© 2003 M&M De Grønne Slagtere ApS. 『アダムズ・アップル』ADAM’S APPLES Adams ÆblerM&M ProductionMads Mikkelsem og Ulrich ThomsenInstruktør Anders Thomas JensenPhoto Credit:Rolf Konow

試練と不条理の果てに予期せぬ“奇跡”が舞い降りる。予測不能なダークヒューマンドラマ。

あらすじ

仮釈放されたアダムは更生施設を兼ねた田舎の教会へ送り込まれるが、ネオナチ思想に染まる彼は、指導役の聖職者イヴァンから目標を問われ「庭のリンゴを収穫してアップルケーキを作る」と適当な返事をする。イヴァンの自己欺瞞を執拗に暴こうとするアダムだったが、そんな彼に奇怪な災いが次々と降りかかる...。

マッツが演じるのはこんな役

穏やかながら度を越えた楽観主義者、短パン姿の型破りな牧師イヴァン。ポジティブ思考の良識人のようだが、徐々にサイコパス味が増してきて…。

© 2005 M&M Adams Apples ApS. 『アフター・ウェディング』AFTER THE WEDDING © 2006 Zentropa Entertainments16 ApS. & After the Wedding Ltd./Sigma Films III Ltd. All rights reserved 2006

外国語映画賞ノミネート。ハリウッドリメイクもされた感動のヒューマンドラマ。

あらすじ

インドで孤児の援助活動を行うデンマーク人のヤコブは、祖国の実業家ヨルゲンから巨額の寄付金の申し出を受ける。故郷に戻ったヤコブはヨルゲンとの交渉を成立させるが、娘の結婚式に出席するよう誘われる。思いがけない人と再会した彼は、衝撃的な事実を知ることになる...。

マッツが演じるのはこんな役！

インドで孤児院を経営する、秘密を抱えたナイーヴな理想主義者ヤコブ。子どもたちにも慕われる、母性本能をくすぐる優男だが実は隠された過去があり…。

© 2006 Zentropa Entertainments16 ApS. & After the Wedding Ltd./Sigma Films III Ltd. All rights reserved 2006 『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』A ROYAL AFFAIR © 2012 Zentropa Entertainments28 ApS, Zentropa Entertainments Berlin, Zentropa International Sweden and Sirena Film Prague

ベルリン国際映画祭 脚本賞＆男優賞W受賞。デンマーク王室最大のスキャンダルを描いた歴史劇。

あらすじ

18世紀後半、王政末期のデンマーク。野心家のドイツ人ストルーエンセは、精神を病んだデンマーク国王クリスチャン7世の侍医に就く。王の唯一の理解者であり親友となる一方で、ストルーエンセは孤独な王妃カロリーネの心も虜にし、二人は禁断の恋に落ちていくのだった……。

マッツが演じるのはこんな役

王宮の侍医の身分で王に取り入り、実権を握ったデンマーク史に残る野心家ストルーエンセ。色香漂うポニーテール＆コスチューム姿で、禁断の恋に落ちる男を熱演。

© 2012 Zentropa Entertainments28 ApS, Zentropa Entertainments Berlin, Zentropa International Sweden and Sirena Film Prague 『偽りなき者』THE HUNT © 2012 Zentropa Entertainments 19 ApS and Zentropa International Sweden.

カンヌ国際映画祭 主演男優賞受賞！力強い演技が観る者の魂を揺さぶる衝撃作。

あらすじ

離婚と失業を乗り越え、幼稚園の教師という職に就いたルーカスは、ようやく穏やかな日常を取り戻した。しかしある日、親友の娘クララの作り話によって、彼は小児愛者の烙印を押されてしまう。幼いクララの証言を町の住人は信じて疑わず、ルーカスは全てを失い、小さな町で孤立してしまう...。

マッツが演じるのはこんな役！

児愛者の汚名を着せられ、村八分にされる心優しい幼稚園の教師ルーカス。子どもの言葉を妄信する人々に糾弾され、身も心もボロボロになっていく…。

© 2012 Zentropa Entertainments 19 ApS and Zentropa International Sweden. 『メン＆チキン』MEN & CHICKEN Mænd og HønsDirected by Anders Thomas JensenProduced by Tivi & Kim MagnussonM&M ProductionPhoto Credit Rolf Konow

あなたの“マッツ愛”が試される？ 狂気的な怪演が光る。奇想天外、クセ者たちのルーツ探しの狂想曲。

あらすじ

大学教授のガブリエルと、女とトリビアにしか興味がないエリアスの兄弟は、父親の遺品からビデオレターを発見し、父がふたりの生物学的な父親ではないこと、それぞれの母親も違うことを知る。二人は父親の住所を探し出すが、辿り着いたのは、家畜が放し飼いにされ、3人の異母兄弟が暮らす寂れた屋敷だった...。

マッツが演じるのはこんな役

無造作なクセ毛に無精ヒゲ、短気で暴力的、対人関係に難ありの偏屈な男エリアス。女好きで狂気的な役柄を怪演するも、その色気は隠しきれない？

©2015 M&M Productions A/S, Studio Babelsberg, DCM Productions & M&M Mænd & Høns ApS

すべて2026年2月13日(金) 12:00よりU-NEXTで配信。価格は399円（税込）。『アフター・ウェディング』『偽りなき者』は見放題配信。