小島瑠璃子、芸能界復帰後初の番組MC「オファーを受けた時は率直に嬉しかったです」
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』が19日(23:00〜)より、特別番組として3週連続で配信される。
『資産、全部売ってみた』
○小島瑠璃子は芸能界復帰後初の番組MC
『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する、全3話の“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCは、2年半ぶりに芸能界復帰を果たし、この番組が芸能界復帰後初の番組MCとなる小島瑠璃子と、平成ノブシコブシの吉村崇が務める。
第1回の“資産を全部売る”ゲストには、ゆきぽよが登場。彼女が本気で叶えたい夢のため、ブランド物のバックや洋服など本人が保有する資産の中から“今売れるもの”をすべて手放す決断をする。ゆきぽよは自分の資産を売るときに、はたして何を思うのか。
また、かつて「六本木〜GIROPPON〜」で一世風靡した鼠先輩や、元モーニング娘。の加護亜依、マジシャンでお笑いタレントのマギー審司らの、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり(誇示売り)企画」も実施。もしその額を手にしたら、新たに何をしていきたいのかを深掘っていき、最後にはその誇示する資産を売るのか、はたまた売らないのかを考え、人生を見つめ直す。
番組MCを務める小島瑠璃子と吉村崇のコメントは以下の通り。
○小島瑠璃子 コメント
オファーを受けた時は率直に嬉しかったです。やるからには良い番組にしたいという思いが強く、スタッフの方々と密にコミュニケーションを重ねて準備しました。日本ではお金の話をオープンにしない美徳もありますが、番組ではゲストの方々がご自身の状況やお金のことを驚くほど明け透けにお話ししてくださっています。
特に初回ゲストのゆきぽよちゃんは、世間のイメージとは違う、彼女が直面した驚くような真実も語ってくれています。私自身も一人の経営者として、次のチャレンジを考えている人にとって非常に参考になる、生々しいリアリティのある番組になったと感じています。そして一緒にMCを務める吉村さんは、どんな現場でも番組を成立させてくださる絶大な安心感があります。番組の撮れ高や、ゲストの皆さんが傷つかないためのフォロー、その土台を吉村さんが作ってくださるからこそ、私は思い切り入りたいところに入ることができました。ぜひご覧ください!
○吉村崇 コメント
この番組は、単なる下世話なお金の話をしていくのかなと思いきや、全く違いましたね。お金の生み方、作り方の新しいジャンルを見せつけられました。海外では一般的でも、日本では眠ったまま動いていない業界や流通がまだまだある。そこを刺激して動かしていく面白さは、まさにチャンス。目からウロコの連続だったので是非ご覧いただきたいです。一緒にMCを担当するこじるり(小島瑠璃子)はさすがでしたね、知識がすごい! いろんな経験を経て、様々な知識を吸収して、確実にパワーアップして戻ってきたなと感じました。トークのキレは相変わらずですし、頼もしかったです。
【編集部MEMO】
小島瑠璃子は昨年10月、自身のインスタグラムを更新し、活動再開を発表。「2年半前、株式会社ホリプロを退社し、活動をおやすみさせていただいておりました。復帰にあたり、様々な方々にもご相談させていただきましたが、最終的に個人で活動していくことにいたしました。ご相談させていただいた皆様のあたたかいお言葉や後押し、本当にありがとうございました」とつづり、「なお、ホームページなどは開設中となりますので、準備が出来次第、改めて発信させていただきます」と伝えていた。
