東京ドーム公演控えるRIIZE、日本2ndシングル収録曲『Flashlight』に込めた“BRIIZE愛”

RIIZEが、日本の新曲『Flashlight』でファンを見つめながら感じた本心を歌う。

RIIZEの日本2ndシングル『All of You』には、同名タイトル曲『All of You』と収録曲『Flashlight』の計2曲が収録されている。

今月18日に現地でCDが発売され、同日0時にはグローバル音楽配信プラットフォームで音源が公開される。ユーチューブのSMTOWNチャンネルでは、タイトル曲のミュージックビデオも同時公開予定だ。

先行公開されたタイトル曲『All of You』がRIIZEらしい強烈な“告白ソング”として好評を得ている中、収録曲『Flashlight』は温かみのあるシンセサイザーと幻想的なギターサウンドが際立つポップナンバーだ。ファン（BRIIZE）への愛情を原動力に、より広い世界へ進んでいくというメッセージを、美しいボーカルハーモニーで届ける。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

また、今回のシングル発売に先立ち、2月10日から東京・渋谷のランドマークである複合文化空間MIYASHITA PARKとのコラボレーションも実施。ポップアップストアに加え、建物内外や散策路、メインファサードを含む約60カ所の主要スポットが『All of You』関連コンテンツで彩られ、高い関心を集めている。

さらにRIIZEは、日本の雑誌『anan』第2484号スペシャルエディションの表紙および、史上初となるメンバー別個人デジタルカバーの主人公にも抜てきされた。2024年の『Numero TOKYO』、2025年の『SPUR』、そして2026年の『anan』まで、現地有名誌のカバーを立て続けに飾り、熱い人気を証明している。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

なお、RIIZEは2月21〜23日に東京ドームで、初のワールドツアー「RIIZING LOUD」のスペシャルエディション公演を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。