第三者がいると急に冷たい態度を取る男性の本音９パターン
二人きりのときは優しいのに、サークル仲間や職場の同僚などがいる前だと、急にそっけなくなってしまう男性は少なくありません。その背景には、好意を素直に表に出せない事情があるようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「第三者がいると急に冷たい態度を取る男性の本音」をご紹介します。
【１】「どこまでいってるの？」と勘ぐられたくない
「すでにいい感じになっているのは事実なんですが、ここが正念場なので周囲に騒がれたくない」（20代男性）というように、交際を確かなものにするために、二人の仲をひた隠しにする男性もいます。ここは男性の意図を汲んで、女性のほうでも関係を不用意に明かすことのないよう気を付けましょう。
【２】「うまくいくように見守ってるから」などと皆に注目されたくない
「サークルのメンバー全員から視線を注がれるなんて！」（10代男性）など、不本意な形でグループ内の関心を集めたくなくて、なんでもないふりをしているケースです。とはいえ、いつまでも煮え切らないようなら、思い切って自分への好意を正面から聞いてみてもいいかもしれません。
【３】「彼女の前でだけ笑顔になるよね」と恋心を見破られたくない
「男たるもの、内に秘めた思いを人に知られたくはないですから」（20代男性）というように、自分の感情を表に出すことに抵抗をおぼえる男性は少なくありません。二人のときに笑顔を見せてくれているのであれば、それでよしとしてあげましょう。
【４】「あの子、彼氏いないかどうか聞いてあげようか？」などとお節介を焼かれたくない
「集団の中にはたいてい余計な世話を焼く人がいますよね」（10代男性）など、不要な干渉をされないように予防線を張るパターンです。二人きりのときにさりげなく「私、彼氏いない歴２年なんだ」などとこちらから情報提供するのも一案でしょう。
【５】「ほかの女の子と扱いが違うよね」とひいきを疑われたくない
「『あの子のときだけ指導が丁寧』とか言われ出すと、やりにくくなるので」（20代男性）というように、集団の中で女性を公平に扱うために、淡々とした態度を取るケースです。女性の多い職場であれば、こうした可能性も考えられそうです。
【６】「ああいうタイプが好きなんだ」とバレるのが照れくさい
「ぽっちゃり好きなのは認めますが、それを他人に知られるのは恥ずかしい」（20代男性）など、「女性の趣味」について分析されることを警戒する人もいます。こればかりは本人が葛藤を乗り越えない限りどうしようもないので、黙って見守るしかないでしょう。
【７】「どうぞお二人で」とグループの中で孤立させられたくない
「皆でワイワイやりたいときに『二人きりにしてあげる』と気を遣われても」（20代男性）というように、カップル扱いを煩わしく感じる人もいるようです。そんなときは、こちらもあまり意識せず、普段通りにふるまっておくのが無難かもしれません。
【８】「クールな人」というこれまでの自分のイメージを壊したくない
「気を緩めるとついデレデレしてしまいそうなので」（20代男性）など、キャラを守るためにあえて冷淡を装うパターンです。あまりに極端な変わり方をする場合は、二人きりのときに理由を尋ねてみるのもアリでしょう。
【９】「あの子のことが好きなんだよね？」と周囲にいじられたくない
「いじられると、うまくいくものもうまくいかなくなるから」（10代男性）というように、冷たい態度の裏側には、周りに好意を悟られて冷やかされるのを避ける気持ちがあるようです。そっけなくふるまいながらもさりげない優しさが覗いたりしていないか、一度、注意してみると良いかもしれません。
「男の沽券」に「キャラ防衛」と、ほかの人の前だと素直にふるまえない理由には、さまざまなものがあるようです。表面的な態度だけではなく、その奥にある本音を汲み取り、うまく立ち回るようにしましょう。（倉田さとみ）
