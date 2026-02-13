【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

コトブキヤは、プラモデル「メガミデバイス BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE」などを展示している。

今回2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて「メガミデバイス」コーナーが設置されており、「BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE」や「B1R-L シャーシキット スキンカラーA/スキンカラーB」が初発表されたほか、2/1スケールフィギュア「PUNI☆MOFU マオ/トゥ」やプラモデル「PUNI☆MOFU リン/ロン」の原型、イセ川ヤスタカ氏がデザインしたBlock2対応新型シリーズの原型、「皇巫 ツクヨミ ファビュラス」のデコマスなども展示している。

また「皇巫 ツクヨミ ファビュラス」に関しては、2月18日11時より予約開始することを発表している。

「メガミデバイス BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE」

「B1R-L シャーシキット スキンカラーA/スキンカラーB」

2/1スケールフィギュア「PUNI☆MOFU マオ/トゥ」

「PUNI☆MOFU リン/ロン」

「イセ川ヤスタカ氏Block2対応新型シリーズ」

「皇巫 ツクヨミ ファビュラス」

「ユグドラシス ガルムリッパー/スコル・シャープシューター」

「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」

【B1R-L シャーシキット スキンカラーA】【B1R-L シャーシキット スキンカラーB】【PUNI☆MOFU マオ】【PUNI☆MOFU トゥ】【PUNI☆MOFU リン】【PUNI☆MOFU ロン】【ユグドラシス ガルムリッパー】【ユグドラシス スコル・シャープシューター】

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

(C)AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co., Ltd.