【コトブキヤコレクション2026】 開催日時 2月13日：13時～19時 2月14日：12時～19時 2月15日：12時～16時30分 会場：秋葉原UDXギャラリー（秋葉原UDX 4階） 入場料：無料

コトブキヤは、2月13日より開催しているイベント「コトブキヤコレクション2026」にて「フレームアームズ・ガール（FAガール）」の新商品フィギュア「スティレット Swimsuit Ver.」を発表した。

FAガールは"美少女プラモデル"だが、そのデザインを活かしたフィギュア化もされている。プラモデルと異なり可動関節はないが、女の子らしい柔らかなライン、キャラクターの特徴を活かしたデザインなど、独特の魅力がある。

「スティレット Swimsuit Ver.」は水着を着たスティレットの姿を表現。イラストでもお尻が目立つが、原型でのフィギュアとなったお尻のボリュームが目を惹く。ネコ耳や尻尾、ポーズ、ボールの変形具合など、細かいところをチェックしたくなる。

【スティレット Swimsuit Ver.】

