SV.LEAGUE MENÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤òABEMA de J SPORTS¤ÇÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢J SPORTS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë¤Æ£²·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡×¤ÎÂè14Àá¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥ºÂÐ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Î»î¹ç¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ»î¹ç¤Î²òÀâ¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡ß·Ã£ºÈ¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£ðóÍø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢J SPORTS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤òÄó¶¡Ãæ¡£ËÜ¥×¥é¥ó¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE¡×¤òÁ´»î¹çÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÀ¸Ãæ·Ñ¤ò¹Ô¤¦¡ÖÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥ºvs¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ëÄ°²ÄÇ½¡£ËÜ»î¹ç¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌøÅÄ¾ÍÎ¤äÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ð¥ë¥È¥·¥å¡¦¥¯¥ì¥¯ÍÊ¤¹¤ë¸½ºß£¶°Ì¤ÎÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Èºò¥·¡¼¥º¥ó½àÍ¥¾¡¤Ç¸½ºß¤â£³°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡£
²òÀâ¤òÌ³¤á¤ëÊ¡ß·Ã£ºÈ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÄ¹Ç¯ÆüËÜÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¿ô¡¹¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤ä³¤³°¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¡£¤Þ¤¿¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¶áÆ£ðóÍø¤ÏÏÃÂê¤ÎÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÁ´ÆüËÜ¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç·ãÀï¶è¤ÎÂçºåÉÜÍ½Áª¤Ç¥Ù¥¹¥È£´¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄËÜ³ÊÇÉ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë·Ð¸³¼Ô¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±é·à¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¼«¤é¤Î¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤Ê¤É¡¢¸ø»ä¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤È¤Î¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¶áÆ£¤¬¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÃæ·Ñ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë½éÄ©Àï¡£¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶á¤¤ÌÜÀþ¤Ç¤ÎÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£
Ê¡ß·¤Ï¡¢£²Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤âÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëè»î¹ç¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤ò·ü¤±¤¿¸åÈ¾Àï¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¡£ËÜ»î¹ç¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£µ¨¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î°ìÀï¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤¬ÍÊ¤¹¤ë¡ÖSV¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î³°¹ñÀÒÁª¼ê¡×¤ä¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Î¡Ö¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³Áª¼ê¡¢¥Ü¥ï¥¤¥¨Áª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹¶·â¿Ø¡×¤Ë¿¨¤ì¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¹¶ËÉ¤Ë´üÂÔ¡£
°ìÊý¡¢¶áÆ£ðóÍø¤Ï¼«¿È¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Öº£¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ»î¹ç¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢½Õ¹â»þÂå¤«¤é°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÎÌøÅÄ¾ÍÎÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µµ»³ÂóÌ¦Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹â¹»¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¿¨¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Î©¾ì¤«¤é¶¥µ»¤ò¤è¤êÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÌµÎÁÃæ·Ñ·èÄê¤òµÇ°¤·¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃêÁª¤ÇÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î»î¹ç´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëÌµÎÁ¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¡£
¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ç¤Ï¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUEÃË½÷¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤òËèÀá£´»î¹çÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£»î¹çÃæ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëµ¡Ç½¤ä¡ÖABEMA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
