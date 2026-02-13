CLIO新コレクションは甘い午後気分♡シュガーアフタヌーン登場
韓国コスメブランドCLIOから、甘い余韻を楽しむ「シュガーアフタヌーンコレクション」が登場。午後のデザートのように心を満たすカラーとツヤ感をテーマに、リップチーク・アイパレット・リップセラムの3アイテムを展開します。ときめきと透明感をひとさじ加える、新しいメイク体験が始まります♡
透けツヤ仕上げのリップ＆チーク
クリオエッセンシャルリップチークタップ(シュガーアフタヌーンコレクション)は、4.5g/1,980円(税込)。2026年2月25日オンライン発売、2026年3月中旬より順次オフライン発売。
指の温度でとろけるカラーバームが、透き通るようにクリアに発色。健康的なヘルシーグロウフィニッシュを叶えます。レイヤリングしやすく、血色感の調整も自在。
ベタつかず自然に色づき、リップにもチークにもマルチユーズ可能です。
09ストロベリーフォンデュ
甘酸っぱいストロベリーミルクカラー
10チョコポンベリー
やわらかいニュートラルピンクブラウンカラー
甘色アイパレット＆リップセラム
クリオプロアイパレットエアー(シュガーアフタヌーンコレクション)は、0.6g×12/3,470円(税込)。2026年2月25日発売、2026年3月中旬より順次オフライン発売。
ベースから陰影まで揃う“ALL-底見え”設計で、粉飛びしにくい高密着テクスチャー。
22シュガーアフタヌーン
ソフトピンクパレット(おすすめ:ブルベ夏ライト～ニュートラル)
111ロマンティックルビーベリー(日本限定カラー)
上品なルビーピンクパレット(おすすめ:イエベ春ライト～ブライト)
クリオグレーズリップセラム(シュガーアフタヌーンコレクション)は※オンライン販売限定、8g/1,540円(税込)。2026年2月25日発売。
ベリーヒアルロンコンプレックス*¹ ²配合で、乾燥した唇にうるおいと血色感をプラス。
密着シリコンアプリケーターでリップラインまでなめらかにフィットし、キーチャーム付きのデザインも魅力です。
05チェリーボム
06ベリートリュフ
07シーソルトミルク
08ヌガーチョコ
*¹:ヒアルロン酸Na(皮膚コンディショニング剤)
*²:クランベリー果実エキス(皮膚コンディショニング剤)
甘さをまとう新習慣
デザートのようにやさしく甘いカラーと軽やかな質感で、日常メイクをアップデートするCLIOの新コレクション。
透けツヤのリップ＆チーク、捨て色なしのアイパレット、ケアまで叶えるリップセラムで、春の表情をもっと自由に楽しんでみて。
甘いときめきを味方に、自分らしい美しさを咲かせてみませんか♪