CLIO新コレクションは甘い午後気分♡シュガーアフタヌーン登場

韓国コスメブランドCLIOから、甘い余韻を楽しむ「シュガーアフタヌーンコレクション」が登場。午後のデザートのように心を満たすカラーとツヤ感をテーマに、リップチーク・アイパレット・リップセラムの3アイテムを展開します。ときめきと透明感をひとさじ加える、新しいメイク体験が始まります♡

透けツヤ仕上げのリップ＆チーク

クリオエッセンシャルリップチークタップ(シュガーアフタヌーンコレクション)は、4.5g/1,980円(税込)。2026年2月25日オンライン発売、2026年3月中旬より順次オフライン発売。

指の温度でとろけるカラーバームが、透き通るようにクリアに発色。健康的なヘルシーグロウフィニッシュを叶えます。レイヤリングしやすく、血色感の調整も自在。

ベタつかず自然に色づき、リップにもチークにもマルチユーズ可能です。

09ストロベリーフォンデュ

甘酸っぱいストロベリーミルクカラー

10チョコポンベリー

やわらかいニュートラルピンクブラウンカラー

JUDYDOLL新作♡涙袋パレット全2色が登場

甘色アイパレット＆リップセラム

クリオプロアイパレットエアー(シュガーアフタヌーンコレクション)は、0.6g×12/3,470円(税込)。2026年2月25日発売、2026年3月中旬より順次オフライン発売。

ベースから陰影まで揃う“ALL-底見え”設計で、粉飛びしにくい高密着テクスチャー。

22シュガーアフタヌーン

ソフトピンクパレット(おすすめ:ブルベ夏ライト～ニュートラル)

111ロマンティックルビーベリー(日本限定カラー)

上品なルビーピンクパレット(おすすめ:イエベ春ライト～ブライト)

クリオグレーズリップセラム(シュガーアフタヌーンコレクション)は※オンライン販売限定、8g/1,540円(税込)。2026年2月25日発売。

ベリーヒアルロンコンプレックス*¹ ²配合で、乾燥した唇にうるおいと血色感をプラス。

密着シリコンアプリケーターでリップラインまでなめらかにフィットし、キーチャーム付きのデザインも魅力です。

05チェリーボム



06ベリートリュフ



07シーソルトミルク



08ヌガーチョコ

*¹:ヒアルロン酸Na(皮膚コンディショニング剤)

*²:クランベリー果実エキス(皮膚コンディショニング剤)

甘さをまとう新習慣

デザートのようにやさしく甘いカラーと軽やかな質感で、日常メイクをアップデートするCLIOの新コレクション。

透けツヤのリップ＆チーク、捨て色なしのアイパレット、ケアまで叶えるリップセラムで、春の表情をもっと自由に楽しんでみて。

甘いときめきを味方に、自分らしい美しさを咲かせてみませんか♪