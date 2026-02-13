「AAA」の宇野実彩子(39)が13日までに自身のインスタグラムを更新。11日をもってグループを脱退すると発表した西島隆弘への思いをつづった。

自身のインスタグラムで「5人でまた同じステージに立てる日を、ずっと願ってきました。言葉では言い表せないほど、さまざまな想いがあります。正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています」と心境を吐露した。

「にっしー、20年間本当にありがとう。デビュー前から、さまざまな景色の中で共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ。体も心も大事にしてね。これからの幸せと健やかな日々を心から願っています」と西島に感謝した。

「AAA」は22日からグループ20周年を記念したファンミーティングを開催する。「まもなく、AAAのファンミーティングが始まります。会場に来られる方も来られない方も、みんなの想いと信じて待っていてくれた日々を私たちが大切に受け止めて、一人ひとりの笑顔につながる時間にしたいです。真司郎と秀太と一緒に、精一杯、懐かしくて温かいファンミーティングにします。私はAAAとして歩み続けていきます。ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです」とファンにメッセージを送った。

最後に「これまでもこれからも、いつもありがとう。AAA 宇野実彩子」と締めた。