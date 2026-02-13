【全文】AAA・宇野実彩子、グループ脱退を発表した西島隆弘へ感謝つづる 「共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ」
AAAの宇野実彩子さん（39）が13日、自身のインスタグラムを更新し、11日をもってグループを脱退した西島隆弘さん（39）について、コメントを発表しました。
西島さんは11日、自身の公式サイトを通じて4度目となる喉の手術を受け、長期的な治療及び療養が必要になったとして、AAAを脱退することになったと発表していました。
宇野さんは、インスタグラムで「正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています。にっしー、20年間本当にありがとう」と、西島さんへの感謝をつづりました。
【宇野実彩子さんのコメント全文】
5人でまた同じステージに立てる日を、
ずっと願ってきました。
言葉では言い表せないほど、
さまざまな想いがあります。
正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。
でもそれ以上に、
一緒に過ごしてきた時間に感謝しています。
にっしー、20年間本当にありがとう。
デビュー前から、さまざまな景色の中で
共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ。
体も心も大事にしてね。
これからの幸せと健やかな日々を
心から願っています。
まもなく、
AAAのファンミーティングが始まります。
会場に来られる方も来られない方も、
みんなの想いと
信じて待っていてくれた日々を
私たちが大切に受け止めて、
一人ひとりの笑顔につながる時間にしたいです。
真司郎と秀太と一緒に、
精一杯、懐かしくて温かい
ファンミーティングにします。
私はAAAとして歩み続けていきます。
ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです。
AAA 宇野実彩子