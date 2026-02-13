AAAの宇野実彩子さん（39）が13日、自身のインスタグラムを更新し、11日をもってグループを脱退した西島隆弘さん（39）について、コメントを発表しました。

西島さんは11日、自身の公式サイトを通じて4度目となる喉の手術を受け、長期的な治療及び療養が必要になったとして、AAAを脱退することになったと発表していました。

宇野さんは、インスタグラムで「正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。でもそれ以上に、一緒に過ごしてきた時間に感謝しています。にっしー、20年間本当にありがとう」と、西島さんへの感謝をつづりました。

【宇野実彩子さんのコメント全文】

5人でまた同じステージに立てる日を、

ずっと願ってきました。

言葉では言い表せないほど、

さまざまな想いがあります。

正直、まだ気持ちが追いつかない部分もあります。

でもそれ以上に、

一緒に過ごしてきた時間に感謝しています。

にっしー、20年間本当にありがとう。

デビュー前から、さまざまな景色の中で

共に重ねてきた歌声を、ずっと忘れないよ。

体も心も大事にしてね。

これからの幸せと健やかな日々を

心から願っています。

まもなく、

AAAのファンミーティングが始まります。

会場に来られる方も来られない方も、

みんなの想いと

信じて待っていてくれた日々を

私たちが大切に受け止めて、

一人ひとりの笑顔につながる時間にしたいです。

真司郎と秀太と一緒に、

精一杯、懐かしくて温かい

ファンミーティングにします。

私はAAAとして歩み続けていきます。

ファンのみんなには変わらず見守ってほしいです。

これまでもこれからも、いつもありがとうAAA 宇野実彩子