バンカーが苦手な人は手首が硬すぎる？ 渋野日向子は手首を柔らかくて使って右足前でヘッドを走らせていた！
米女子ツアーで活躍する渋野日向子。米国の難しいコースでも対応できる彼女のバンカーショットについて、辻村明志コーチに詳しく分析してもらった。
【連続写真】右足前でリリースしてヘッドを走らせる 渋野のバンカーショット
◇ ◇ ◇砂を爆発させるように打つバンカーショットでは、相応のエネルギーが必要です。そのため、芝からのアプローチとは違い、大きな振り幅で手首を最大限に使い、ヘッドを走らせることが大切になります。まずスタンスは広めに取り、重心を低くするイメージで手元を下げましょう。体幹から始動するのは芝からのアプローチと同じですが、手首でクラブを立てるようにしてヘッドを高い位置に持っていきます。ダウンスイングではクラブの重さでヘッドを落としながら、手首をしっかりリリースすることでヘッドを走らせます。右足の前でリリースが完了し、手首が伸びた形になるのが理想です。ヘッドが手元を追い越すように抜けることで、フワッと高くスピンの利いた球を打つことができます。手首の動きをマスターするには、右手素振りがオススメです。左手でクラブを持って右足前にセットし、右手1本で別のクラブを持って左手のクラブの下を通すように素振りをしてください。右足前でリリースするように振れるようになれば、バンカーを楽に攻略できるようになります。■渋野日向子しぶの・ひなこ／ 1998年生まれ、岡山県出身。国内ツアー通算6勝、2019年に海外メジャー「全英女子オープン」を制す。米女子ツアーでの優勝を目指して奮闘中。サントリー所属■辻村明志つじむら・はるゆき／ 1975年生まれ、福岡県出身。独自のスイング理論、指導方法がプロアマ問わず支持されるツアープロコーチ。元（はじめ）ビルコート所属◇ ◇ ◇●佐久間朱莉のアプローチを詳細分析！『”女王”佐久間朱莉のシンプルを極めたアプローチ 体幹で振って手先は何もしないからザックリ知らず!!』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
