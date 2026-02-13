キム・ハヌルが水着姿で豪州でも大人気のビーチを満喫 木に頭をぶつけてしまうお茶目な姿も
オーストラリアを旅行中のキム・ハヌル（韓国）が自身のインスタグラムを更新。今回はシドニーの東にあるボンダイ・ビーチを楽しむ写真を投稿した。
【写真】さすが！贅肉がまるでない キム・ハヌルのアスリート的水着
緩やかに湾曲した白い砂浜と高い透明度を誇る海で大人気のビーチ。3人旅を楽しむハヌルたちも水着に着替えて綺麗な海を満喫していた。3人はヒザ上まで海に入るとカメラに向かってポーズを決めたり、海辺に並んで座った後ろ姿でピースをしてみせたり。ハヌルも1人で海面に向かって上体を倒すと両手を広げた不思議なポーズや、海から何かをつまみ上げて笑顔を見せるなど楽しそうだ。また動画を撮影中、後ろに下がると木に頭をぶつけてしまい、痛そうにしながらカメラに向かって照れ笑いを浮かべるシーンもあった。この投稿を見たペ・ヒギョンは「ご飯は食べましたか？」と質問すると、ハヌルは「本当にたくさん食べたよ」と返答。するとユン・チェヨンもその会話に加わるなど、日本ツアーで活躍した選手たちが楽しそうにコメントを交わしていた。また日韓のファンも「綺麗な海とハヌルちゃん最高にステキ」「いい天気、いい友達、おいしい食事、キレイな海、最高ですね」など、旅行を楽しむハヌルたちの姿を喜んでいた。
