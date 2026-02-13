政田夢乃、約2年使ったエースパターを変更「白黒の順番が変わっても構えやすい」
開幕に備えるキャロウェイ勢のギア調整をキャッチ！ 政田夢乃がプロ入り以来使用してきたエース『Ai-ONE JAILBIRD MINI DB』パターから、新しい『Ai-DUAL JAILBIRD MINI』へ変更したと言う。その理由は？
【画像】以前のエースと今回パターの“構えた顔”を比較
「以前テストの時に2本頂いたうちの1本で、以前使っていたやつよりも構えた時の座りが良くて、直進性も以前よりすごくいいので替えました。順回転が入りやすいと感じています。ただ、前のパターとインサートが違うので、同じ振り幅の時に少しだけ飛ばない感じ。その分しっかりヒットしていけるので良いかなと思いました」
以前使っていた『Ai-ONE』と『Ai-DUAL』では、『JAILBIRD MINI』の色の順番が変わって、フェース付近が黒ではなく、白から始まった。見た目に違和感はないのだろうか。 「私、何も言われなければ気づかなかったかも（笑）。でも、たしかに言われてみるとやっぱり、今回の色の方が被って見えづらいかもしれないです。構えた時の見え方が違うので、今回のモノの方が気に入っています。打感が良くて、以前使っていたやつよりも真っすぐ転がります」 政田にとってパッティングは選手としての生命線。開幕に向け、新エースを早く手に馴染ませたい様子だった。
