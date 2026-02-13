父にタレントの中山秀征（58）、母に元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）を持つ俳優の中山翔貴（26）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。撮影秘話を明かした。

この日は、木村拓哉主演の映画「教場 Requiem」（監督中江功、20日公開）に共に出演する俳優の綱啓永とともに登場。過酷だったという撮影を振り返った。

MC陣から撮影で大変だった瞬間を聞かれた綱。1シーンでNGを30回出したことだと語り出した。

恋人役の女優と2人のシーンで「イチャイチャするシーン」だったと回顧。「それこそセリフがめっちゃ多いわけでもないし、セリフを間違えたとかではないんですけど、監督のこだわりの中で違うっていうのがあって。10回やったくらいから自分もわかんなくなっちゃって、なにがダメなんだ？あれ？みたいな」と振り返った。

「それも夏場でクリスマスのシーン。ダウン着て厚着でやってたんで最後はお互い前髪ビチャってなって、これいけるのかな冬場のシーンとして。成り立つかな？みたいな」と苦笑い。結局、何がOKだったのかわからないままそのシーンの撮影は終了したと明かした。