松本伊代、ミニ丈衣装で美脚披露「変わらぬスタイル」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】タレントの松本伊代が2月12日、自身のInstagramを更新。ステージ衣装を公開し、反響が寄せられている。
【写真】60歳ベテランアイドル「変わらぬスタイル」ミニ丈で抜群プロポーション披露
松本は「先週末のステージ」とつづり、ステージでの写真を複数枚投稿。キラキラと輝くミニワンピースの衣装に黒いブーツを合わせたもの、赤のミニ丈ドレスにニーハイブーツを合わせたもの、白のミニ丈ドレスとショートブーツを合わせたものそれぞれ、スラリと伸びた脚が際立つ衣装となっている。
この投稿に「変わらぬスタイル」「可愛すぎる」「どの衣装も似合う」「アイドル最高」「笑顔が素敵」などと話題が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆松本伊代、ミニ丈衣装で美脚披露
◆松本伊代の投稿に反響
