「かつみ・さゆり」さゆり「全く別人」な大胆スリット入りドレス姿披露「一瞬誰かと」「脚が綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/13】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが2月12日、自身のInstagramを更新。大胆スリットのドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】ベテラン夫婦芸人の56歳妻「脚が綺麗すぎる」“別人級”ドレス姿
さゆりは「ドレス着せて頂いてます」とつづり、CM撮影でのオフショット動画を投稿。ブルーのマーメードラインのドレスに、大胆にスリットが入ったドレスを合わせ、高いヒールのミュールで美しいウォーキング姿を披露している。ドレッシーなスタイルに「だ 誰〜」「いつもながら全く別人な さゆりの巻〜」とも記している。
この投稿に「めちゃくちゃ綺麗」「スタイル最高」「憧れの姿」「一瞬誰かと思いました」「脚が綺麗すぎる」「可愛い笑顔に癒やされる」「言葉にならない美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
