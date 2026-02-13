かつみ、さゆり （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/13】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが2月12日、自身のInstagramを更新。大胆スリットのドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。

◆さゆり、別人な姿で美脚披露


さゆりは「ドレス着せて頂いてます」とつづり、CM撮影でのオフショット動画を投稿。ブルーのマーメードラインのドレスに、大胆にスリットが入ったドレスを合わせ、高いヒールのミュールで美しいウォーキング姿を披露している。ドレッシーなスタイルに「だ　誰〜」「いつもながら全く別人な さゆりの巻〜」とも記している。

◆さゆりの投稿に反響


この投稿に「めちゃくちゃ綺麗」「スタイル最高」「憧れの姿」「一瞬誰かと思いました」「脚が綺麗すぎる」「可愛い笑顔に癒やされる」「言葉にならない美しさ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

