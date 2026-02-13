元女子スピードスケート選手で五輪2大会メダリストの高木菜那さんが2026年2月12日にXを更新し、ミラノ・コルティナ五輪の競技解説のために宿泊しているホテルでのシャワー問題について、部屋を交換してもらったことを明かした。

「なんと！部屋が変わりました！！」

4日にミラノに到着したことを報告していた高木さんだが、翌5日のポストで「これはどうやってシャワーを浴びたら床が水浸しにならずに済むのか...」とつづり、ホテルの部屋のシャワーの写真を公開。

シャワーとトイレが薄いカーテン1枚で仕切られただけの地続き状態になっており、小さな排水溝こそ見えるものの、シャワーを浴びると必然的にトイレ方向まで水浸しになってしまうおそれのあるバスルームになっていた。

その後、どうなったか。高木さんは12日に再びXを更新し、「みんな気にしてたシャワー問題」「解決策をすごい考えてくれた結果 あのポストがバズりすぎて、スタッフさんの耳にも届き、ホテルに伝えてくれて、なんと！部屋が変わりました！！」と、ポストが拡散された結果、部屋を交換してもらったことを明かした。

「前回の部屋は車椅子の方も使えるバリアフリーの部屋でした！」

高木さんは新しい部屋のバスルームの写真を公開。新しい部屋ではバスルームと洗面台がしっかりとガラスで仕切られており、シャワーブースの下はシャワーパンも敷かれていた。

また、高木さんは「前回の部屋は車椅子の方も使えるバリアフリーの部屋でした！」と説明。「たまたまその部屋を引き当てただけです！」と明かしていた。

このポストに高木さんのもとには、「快適でなくても引き当てたお陰で勉強になりましたね」「引きの強さは流石です」「それはそれで整えてるホテル素晴らしい」という声が集まっていた。