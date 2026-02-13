ＤｅＮＡ・中川颯投手（２７）が１３日、“元チームメート”と対戦する可能性があることに心を躍らせた。

この日、球団は２８日に横浜スタジアムでオーストラリア代表と練習試合を行うと発表した。今年の本拠地初戦はＷＢＣ出場国との真剣勝負となる。

ＤｅＮＡは、１８年からオーストラリアン・ベースボールリーグ（ＡＢＬ）に所属する「キャンベラ・キャバルリー」と戦略的パートナーシップを締結。選手やスタッフの派遣などを行ってきた。２５年オフにも中川颯、益子の２人がＡＢＬに参戦しており、ブリスベン・バンディッツの一員としてプレーしていた中川颯は「まさかハマスタでやるとは思ってなかったですし、（同僚だった選手が）９人ぐらい来るので。（代表が）発表された時にインスタでメッセージを送って、『楽しみにしている』と向こうも言ってくれた。楽しみです」と笑顔を見せた。

「今回選ばれたジョージ・カリルという選手がいるんですけど。日本人とのハーフで、日本語もペラペラ。選手間のコミュニケーションもそうですし、すごい助けてくれた。リクソン・ウィングローブという一塁のデカい選手なんですけど、（年齢が）僕の２つ下で。年下なんですけど、リクソンともいろいろ野球の話をしましたし。他にも選ばれた人が思い入れがある選手が多いです」と中川颯。対戦したい選手には「ジョージは僕の打撃手袋をプレゼントして、そこからすごい調子を上げて代表に選ばれてくれたので。ジョージと対戦してみたいですね」。登板機会があるかどうかは分からないが、実現すれば自身のアピール機会にもなるだろう。

３月のＷＢＣに出場するオーストラリア代表。１次ラウンドは日本と同じＡ組で、両国は８日に東京ドームで激突する。