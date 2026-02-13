Amazonは、3月6日0時～9日23時59分までの4日間、新生活におすすめの商品300万点以上を特別価格で提供する「Amazon 新生活セール」を開催する。このセールはAmazon.co.jpアカウントを持つ全ユーザーが参加できる。

「Amazon新生活セール」では初めてとなる先行セールも開催。期間は3月3日0時～5日23時59分までの3日間。

「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、家具、家電、日用品、食品・飲料、ファッション、ビューティー、Amazonデバイスなどの幅広いカテゴリーから、カスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に、昨年の100万点以上を超える300万点以上の商品を特別価格で提供する。

また、この春に入学や進学、就職を迎える人が新生活準備をするにあたって必要な商品や、新しい季節にライフスタイルのアップデートを検討している人におすすめの商品なども、よりお得な価格で販売。「物価上昇が続くなか、食料品や日用品などの生活必需品もお買い得価格で数多くセールに登場し、お客様の家計をサポートします」とのこと。

期間中はポイントアップキャンペーンも併催。2月17日12時～3月9日23時59分までの期間中にエントリーの上、対象期間中に合計10,000円以上購入し、ポイントアップ対象の買い物をすると所定のAmazonポイントが還元されるほか、最大100,000Amazonポイント(期間限定)が当たる大抽選会にも参加できる。

ポイント還元は、プライム会員分の追加還元分に加え、Amazon Mastercardでの買い物で最大3％、ユーザーに合わせてセレクトされた商品カテゴリ、指定ブランド対象商品からの購入で、さらにポイントアップとなる。

新生活に向けて、さまざまなシーズナル商品を期間限定で紹介する「新生活ストア 2026」も4月30日23時59分までの期間限定で登場している。春の引っ越し・入学・進学・就職など、新生活のスタートに役立つ人気商品を一つに集めたストアで、「春のおすすめ家電」、「家具・収納・食器」、「デスクワーク準備」、「DIY」などのテーマ・カテゴリーの商品を幅広く取り揃えている。

さらに家電からスポーツ用品、ベビー用品など幅広いカテゴリの人気商品を毎日日替わり24時間限定で、よりお得に購入できる「厳選日替わりセール」を、3月7日12時～9日11時59分まで、2回に渡って開催する。

「厳選日替わりセール」は、Dyson、Logicool G、パンパース、SALONIAなど、人気ブランドの商品を参考価格から30％以上の割引で提供するもの。開催スケジュールは、第1弾が3月7日12時～8日11時59分まで、第2弾が8日12時～9日11時59分まで。

なお、Amazonでは、テレビや冷蔵庫、洗濯機、家電といった大型商品を対象に、配送から組み立て、設置、不要になった製品の回収までを専門スタッフが一貫して行なう「家電・家具 設置回収サービス」を提供中。お届け日の日時指定も可能で、「新生活準備での家具や家電の運搬や設置の負担を軽減し、スムーズに新しい生活を始められるようサポートします」としている。