“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁（４８）と妻でタレントの加島ちかえ（３７）が１３日にそれぞれのインスタグラムを更新し、第１子女児の誕生を報告した。

この日は加島の３７歳の誕生日。同じ文面を投稿し「各関係者、応援してくださる皆様へ 出産のご報告」と題し「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました。女の子です。お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と伝えた。

「この幸せな気持ちを何倍にもして家族と世の中へ恩返しできます様にこれからも更に精進して参りますので、温かく見守っていただけましたら幸いです！これからも"ジンチカファミリー"への変わらぬ応援を何卒よろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

２人はそれぞれの長文コメントも発表。城咲は「本日２月１３日、妻の加島ちかえの誕生日にこの様な発表ができる事に感謝申し上げます！」と喜ぶ。「妻の妊娠がわかってから自分がいかにまだまだ命の尊厳をわかっていなかったかを学ぶ日々になりました」とこれまでを振り返った。「男として微力ながらに自宅で彼女を支えながら、定期検診に毎回付き添い送り迎えを繰り返し、パパママ学級に参加したりしていくうちに世界が変わりました」と回顧。妻への感謝を記し「そんな日々が、かけがえのない宝物になりました」とつづった。

妻の加島はマタニティー生活を思い出し「お腹に授かった命と一心同体で過ごしてきた１０ヶ月間の愛おしくて時々不安で神秘的なかけがえのない妊婦生活。よし産まれよう！出よう！というベイビーの意思が全身を伝わってきた瞬間。一緒に命がけで誕生に立ち向かえた時間。産声をあげてくれ、手足を力一杯バタバタさせて小さい身体に大きすぎる勇気。一瞬一瞬が尊くて心配で愛しくて感動でした。かけがえのない経験をさせてくれたベイビーが本当に愛おしくてたまらないです」と誕生の瞬間を明かし「心から感謝の涙が溢（あふ）れました」という。 「私達ジンチカ夫婦にできる目一杯の愛と幸せ全てを我が子の人生に注いでいきたいと思います」とつづった。

今後については「お仕事に関しましては体調をふくめ少しの間お休みをいただきますが、周りに相談させてもらいながら引き続き続けていきますので、応援していただけましたら幸いです」とメッセージ。そして「最後になりましたが、この出産は夫なしでは乗り切ることが出来ませんでした。作文にかけるほど感謝しています。人生で何番とかないけれど間違いなく１番大切で愛しい最高のパートナーです」と夫の城咲に感謝した。

城咲は新宿・歌舞伎町のホストクラブでＮＯ１ホストに上り詰めカリスマホストとして数多くのテレビ番組に出演。０５年タレントに転身した。加島は、上戸彩やきゃりーぱみゅぱみゅのものまねで人気を集め、「志村けんのバカ殿様」などに出演した。２人は２０２１年４月に結婚し、２５年９月に加島の妊娠を報告した。