日産自が大幅に３日続伸、固定費削減効果で今期営業赤字見通しは縮小

日産自動車<7201.T>が大幅に３日続伸している。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の売上高予想は１１兆７０００億円から１１兆９０００億円（前期比５．８％減）に引き上げたほか、営業損益の赤字幅の見通しは２７５０億円から６００億円（前期は６９７億９８００万円の黒字）に見直した。営業赤字幅の縮小見通しを材料視した買いが入った。



固定費削減による効果が想定以上となる見込み。為替の影響も踏まえて業績予想を見直した。未定としていた最終損益予想は６５００億円の赤字（前期は６７０８億９８００万円の赤字）とした。グローバルでの小売販売台数の見通しは３２５万台から３２０万台に引き下げた。想定為替レートは１ドル＝１４９円（従来は１４６円）、１ユーロ＝１７３円（同１６８円）としている。４～１２月期の売上高は８兆５７７９億７４００万円（前年同期比６．２％減）、営業損益は１０１億７００万円の赤字（前年同期は６４０億１０００万円の黒字）、最終損益は２５０２億２３００万円の赤字（同５１億４８００万円の黒字）だった。



出所：MINKABU PRESS