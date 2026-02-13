ＷＡＳＨハウス<6537.T>は寄り付きで下げに沈む場面があったものの、急速に切り返した。一時はストップ高の水準に迫る前営業日比７９円高の４６３円に買われた。１２日の取引終了後、２５年１２月期の連結決算の発表にあわせて、今期業績予想を発表した。売上高予想を３４億３９００万円（前期比３６．０％増）、営業利益予想を１億９５００万円（同１０．２倍）とした。前期は２ケタの営業減益だったものの、今期の業績見通しを好感した買いが優勢になっている。



同社はセルフランドリーをフランチャイズ（ＦＣ）展開するとともに、ＦＣ店舗の管理を受託している。今期はＦＣで九州・四国・関西を中心に新規出店を進め、店舗網を拡大させる。また、海外の店舗運営について中国の新規店舗で段階的にサービスを追加し、将来的な多店舗展開を見据えたサービスの設定・絞り込みを行う。



なお、２５年１２月期は売上高が２５億２９００万円（前の期比２１．４％増）、営業利益が１９００万円（同１３．９％減）、最終利益は１０００万円（同６５．８％減）だった。直営店舗の減損損失の計上などがあり会社計画に対して下振れして着地した。



出所：MINKABU PRESS