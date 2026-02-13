スペースシャワーＳＫＩＹＡＫＩホールディングス<4838.T>が後場カイ気配スタートとなっている。正午ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を１６億円から１９億円（前期比２．２倍）へ、純利益を９億６０００万円から１１億７０００万円（同４．１倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２０円から２４円（前期１３円）へ引き上げており、これを好感した買いが流入している。



足もとの売上高が概ね計画どおりに推移しているとして売上高は２２０億円（同６．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、ライブ・コンテンツ事業で高い利益率を実現したアーティストマネジメント及びレーベル・エージェント関連売り上げの構成比が上昇していることが利益を押し上げる。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１７４億２７００万円（前年同期比１３．０％増）、営業利益１７億３７００万円（同２．４倍）、純利益１０億４６００万円（同３．７倍）だった。



出所：MINKABU PRESS