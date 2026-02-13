くすりの窓口<5592.T>が後場大幅高しプラスに転じている。正午ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２２億円から２４億５０００万円（前期比２５．４％増）へ、純利益を２２億４０００万円から２６億９０００万円（同３２．２％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を３０円から３６円（前期２７円）へ引き上げたことが好感されている。



売上高は１２３億円（同９．８％増）の従来予想を据え置いたものの、主にメディア事業とみんなのお薬箱事業のストック粗利が着実に積み上がるとともに、子会社のハイブリッジなどでコストの適正化が進んだことが利益を押し上げる。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高８９億２７００万円（前年同期比６．０％増）、営業利益２０億１５００万円（同２９．５％増）、純利益２１億１２００万円（同３５．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS