旬の大根にうまみ食材をちょい足し！コクありサブおかず2選

大根を丸ごと1本買ってきて、メインやサラダに使ったけれど、あとひとつ何か作れないかなーというときってありますよね！大根は単体ではさっぱりとした味ですが、組み合わせる食材のおいしさを取り込むのが得意な野菜。そこで、大根とうまみたっぷりの食材を合わせた簡単副菜をご紹介します。ぜひ、お試しください！
■ベーコンと大根のさっと炒め
【材料】(2人分)
・大根 …1/5本(約200g)
・ベーコン(ブロック)… 90g
・バター
・塩
・粗びき黒こしょう
【作り方】
1. 大根は5cm長さ、1cm幅の短冊切りにし、ベーコンは細切りにする。
2. フライパンにバター大さじ1/2、ベーコンを入れて中火で炒める。ベーコンから脂が出たら大根を加えて約3分炒め、塩少々をふってさっと混ぜる。
3. 器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。
(1人分220kcal/塩分1.2g レシピ考案／関岡弘美)
■大根とミニトマトのレンジオイル煮
トマトの凝縮したうまみで深い味わい
【材料】(2人分)
・大根 …150g
・ミニトマト …6個
・オリーブ油
・塩
・こしょう
【作り方】
1. 大根は5mm厚さのいちょう切りにし、ミニトマトは1本浅く切り目を入れる。
2. 口径22cmの耐熱ボウルに大根、ミニトマト、オリーブ油大さじ2、塩小さじ1/2、こしょう少々、水大さじ3を入れて混ぜる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約8分加熱し、そのまま約2分おき、混ぜる。
(1人分108kcal/塩分1.0g レシピ考案／井原裕子)
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
ベーコンとバター、ミニトマトからはうまみ成分がしみ出して、大根にぴったりマッチします。この冬に何度も作りたくなるおいしさですよ！
レシピ考案／関岡弘美、井原裕子 撮影／高杉純
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文／中田蜜柑