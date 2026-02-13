旬の大根にうまみ食材をちょい足し！コクありサブおかず2選


大根を丸ごと1本買ってきて、メインやサラダに使ったけれど、あとひとつ何か作れないかなーというときってありますよね！大根は単体ではさっぱりとした味ですが、組み合わせる食材のおいしさを取り込むのが得意な野菜。そこで、大根とうまみたっぷりの食材を合わせた簡単副菜をご紹介します。ぜひ、お試しください！

■ベーコンと大根のさっと炒め

バターで炒めてまろやかに

バターで炒めてまろやかに「ベーコンと大根のさっと炒め」


【材料】(2人分)

・大根 …1/5本(約200g)

・ベーコン(ブロック)… 90g

・バター　

・塩　

・粗びき黒こしょう

【作り方】

1. 大根は5cm長さ、1cm幅の短冊切りにし、ベーコンは細切りにする。

2. フライパンにバター大さじ1/2、ベーコンを入れて中火で炒める。ベーコンから脂が出たら大根を加えて約3分炒め、塩少々をふってさっと混ぜる。

3. 器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。

(1人分220kcal/塩分1.2g　レシピ考案／関岡弘美)

■大根とミニトマトのレンジオイル煮

トマトの凝縮したうまみで深い味わい

トマトの凝縮したうまみで深い味わい「大根とミニトマトのレンジオイル煮」


【材料】(2人分)

・大根 …150g

・ミニトマト …6個

・オリーブ油

・塩　

・こしょう

【作り方】

1. 大根は5mm厚さのいちょう切りにし、ミニトマトは1本浅く切り目を入れる。

2. 口径22cmの耐熱ボウルに大根、ミニトマト、オリーブ油大さじ2、塩小さじ1/2、こしょう少々、水大さじ3を入れて混ぜる。ふんわりとラップをかけて電子レンジ（600W）で約8分加熱し、そのまま約2分おき、混ぜる。

(1人分108kcal/塩分1.0g　レシピ考案／井原裕子)

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＊　＊　＊

ベーコンとバター、ミニトマトからはうまみ成分がしみ出して、大根にぴったりマッチします。この冬に何度も作りたくなるおいしさですよ！

レシピ考案／関岡弘美、井原裕子　撮影／高杉純

栄養計算／スタジオ食　編集協力／田子直美

※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。

文／中田蜜柑