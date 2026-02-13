八木勇征（FANTASTICS）が、Instagramを更新。渋谷の路上に佇む姿を公開した。

【写真】渋谷の街に堂々と立つ八木勇征。手には紅茶花伝！【写真・動画】一緒にCDショップを巡ったFANTASTICS八木勇征＆佐藤大樹

■八木勇征が素顔で渋谷に堂々登場！

FANTASTICSは初のベストアルバム『Welcome to Sunshine』を、2月12日にリリース。発売を記念して、メンバーが4組に分かれてCDショップを訪問した。八木は佐藤大樹とペアになり、渋谷や新宿の店舗を訪れたようだ。

投稿の写真は、その合間に撮影されたもの。八木は黒髪に真っ赤なカーディガンで渋谷の路上に立ち、マスクや帽子などで変装をすることなく、カメラに穏やかな視線を向けている。手にしているドリンクは、ブランドアンバサダーを務める紅茶花伝。「紅茶花伝をお供に店舗を巡ってました」と愛を示している。

SNSでは「ここいつも通るとこ！」「めっちゃ渋谷にいる!?」「赤いカーディガン姿最高」「会えた人幸せだね」「遭遇したかったなあ」「赤ゆせ、あいたかったー」「美人すぎる」「どタイプすぎる」「安定の萌え袖」と、大きな反響を集めている。

■八木勇征＆佐藤大樹の仲良し2ショットも！

なおFANTASTICSのXでもオフショットを掲載。八木の後ろに佐藤が立ち、仲良く笑顔を浮かべている。

そして佐藤のXでは、CDショップに飾られた『Welcome to Sunshine』のパネルの前を、ゆっくりと八木が通り過ぎていく動画が公開された。