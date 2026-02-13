阿部亮平がもふもふファー帽子でひょっこり顔をのぞかせる姿に「かわいい」の声殺到！風間俊介が“幸せな朝”と公開した阿部との2ショットも反響
Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。『ZIP!』（日本テレビ系）出演後にスタジオでのオフショットを公開した。
■カーキ系スーツ×ファー帽子姿の阿部亮平
公開された写真には、『ZIP!』のスタジオセットを背景に、カーリングのストーンが置かれたテーブルの後ろからひょっこりと顔をのぞかせる阿部の姿が収められている。
カーキ系のスーツにファー素材の帽子を合わせ、両手を広げてにっこりと微笑む表情が印象的だ。
背後にはカラフルな「ZIP!」のロゴが映ったモニターと、雪の結晶モチーフがあしらわれたセットが広がり、季節感あふれる演出も目を引く。
阿部はこの投稿に「行ってらっしゃい！！」とメッセージを添えた。
ファンからは「かわいすぎる」「激かわ写真きた…」「えー…かわいい」「もふもふ帽子かわいい」「帽子似合ってる」といった声が寄せられている。
阿部亮平のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/
■風間俊介「阿部ちゃんと過ごす、幸せな朝」
また、ゲスト出演した風間俊介が自身のXにて、「阿部ちゃんと過ごす、幸せな朝」とつづり、阿部との2ショットを披露。ふたりが肩を並べ、両手を差し出す“ZIPポーズ”で笑顔を見せた。
風間は「阿部ちゃんの顎のシャープさを見て、少し顔をシャープにしたいと思いました。笑」とユーモアを交えてコメントしている。
この投稿にも「平和しかない」「かわいいの大渋滞」「素敵な写真」などの声が寄せられている。
■一緒にディズニーロケに行ったこともある阿部亮平＆風間俊介
