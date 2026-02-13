ベリテ <9904> [東証Ｓ] が2月13日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比8.3％減の5.1億円に減り、通期計画の8.7億円に対する進捗率は58.2％にとどまり、5年平均の73.5％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比1.1％増の3.6億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同一期間比1.3％減の3.1億円となり、売上営業利益率は前年同一期間の15.2％→12.7％に低下した。



株探ニュース

