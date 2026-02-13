アイフリークモバイル <3845> [東証Ｓ] が2月13日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は1300万円の黒字(前年同期は1000万円の赤字)に浮上し、通期計画の6300万円の赤字をすでに上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は7600万円の赤字(前年同期は4000万円の赤字)に赤字幅が拡大する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の売上営業利益率は前年同期の14.4％→0.2％に急低下した。



株探ニュース

