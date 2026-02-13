石原産業 <4028> [東証Ｐ] が2月13日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の131億円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の164億円→180億円(前期は113億円)に9.8％上方修正し、増益率が44.0％増→58.0％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の78.9億円→94.9億円(前年同期は89億円)に20.3％増額し、一転して6.7％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の100円→120円(前期は85円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比48.0％増の46.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.8％→11.8％に急改善した。



株探ニュース

