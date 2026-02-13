“元カリスマホスト”城咲仁＆加島ちかえ夫妻に第1子女児誕生「一瞬一瞬が尊くて愛しくて感動でした」
元カリスマホスト・タレントの城咲仁（48）の妻でタレントの加島ちかえ（36）が第1子女児を出産した。13日に双方のインスタグラムを通じて報告した。
【写真】誕生した愛娘との3ショットで報告した城咲仁＆加島ちかえ
2人は「この度、ジンチカ夫婦に第一子が誕生いたしました 女の子です」と伝え「お陰様で母子共に健康で、幸せな気分で毎日を過ごしております」と報告。「この幸せな気持ちを何倍にもして家族と世の中へ恩返しできます様にこれからも更に精進して参りますので、温かく見守っていただけましたら幸いです！」とメッセージした。
続けて加島は、妊娠期間を「愛おしくて時々不安で神秘的な、かけがえのない時間」と振り返り、「産声をあげてくれ、手足を力一杯バタバタさせて…一瞬一瞬が尊くて愛しくて感動でした」と出産時の心境を吐露。「神様から預かったこの命の宝。私達ジンチカ夫婦にできる目一杯の愛と幸せ、全てを我が子の人生に注いでいきたい」と母としての決意を記した。
また、「この出産は夫なしでは乗り切ることが出来ませんでした」と城咲への感謝も述べ、「間違いなく1番大切で愛しい最高のパートナー」と愛情をにじませた。
城咲は「本日2月13日、妻の加島ちかえの誕生日にこの様な発表ができる事に感謝申し上げます」とコメント。妊娠期間を通して「命の尊厳を学ぶ日々になりました」と心境の変化を明かし、定期検診への付き添いやパパママ学級への参加など、夫として寄り添った日々を振り返った。
「男の人ってまったく妊娠の事をわかっておりません！」と率直に語りつつ、「マタニティ期間はなるべく時間を作って共有する」と世のプレパパにもメッセージ。最後は「貴重な経験に感謝、世の中に感謝、ありがとう御座います」と結び、新たにスタートした“ジンチカファミリー”としての歩みに決意をにじませた。
城咲と加島は2021年4月3日に結婚。同月7日に自身のSNSを通じて報告し、「知り合って友人としての期間は長かったのですが、お付き合いする事になったのは、この約2年です。その間に2人で、とても深い時間を重ねてきました」と明かしており、また25年9月に加島の第1子妊娠を発表していた。
