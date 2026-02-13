女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は13日、第95話が放送され、“3人目の主人公”英語教師・錦織友一と唯一無二の親友レフカダ・ヘブンの“今生の別れ”が描かれた。ラストシーン約1分は台詞がなく、俳優の吉沢亮（32）が表情のみで錦織の心情を体現。涙の視聴者が相次ぎ、インターネット上で大反響を呼んだ。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第95話は、松野トキ（郄石あかり）はレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の本心を知り、熊本行きを決意。天国長屋を訪れ、野津サワ（円井わん）との別れの時間を過ごし…という展開。

雨の松江中学。庄田多吉（濱正悟）はヘブンが11月から熊本の高等中学に転任、松江中学を辞めると報告した。

教室は騒然。ヘブンは「理由はとてもシンプル。これが人生だから。1年と少し、光栄でした。アリガトウゴザイマス」と生徒たちに別れを告げた。

さらに、次期校長は自分が務めることになったと庄田が報告。生徒たちが庄田とヘブンを問い詰める中、錦織友一（吉沢亮）は教室の最後方から「静粛に！」と大声を出した。

「簡単な話だ。私は、帝大を出ていない。庄田先生と一緒に東京で試験を受けたが、彼は合格し、私は残念ながら落ちてしまった。帝大卒業はもちろん、英語の教員資格免許すら持っていない。そんな男が、校長になどなれるわけがない。簡単な話だ。騙していて、申し訳なかった」

ヘブンも初耳。衝撃の告白に教室は静まり返った。

SNS上には「ああ…ヘブン先生を松江に引き留められなかったから、知事に校長の座を降ろされたのか」「県知事に梯子を外された？自ら降りた？自暴自棄？」「江藤知事、容赦ないな。最初からそういう約束だったのかもだけど」「江藤知事と庄田さん、そして錦織さんの間でどんな話があったのか…想像するだけでつらい」「錦織さんは江藤知事に見限られたことより、おトキちゃんやヘブンさんの受けた傷を理解していなかった自分にショックを受けたんじゃないかと思う。切ない…」などの声。県知事・江藤安宗（佐野史郎）との関係も含め、明確には描かれなかった、錦織が校長になれなかった理由や背景が推察された。

吉沢はこの日、続く同局「同局「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演し、朝ドラ受け。「（錦織は）まだ出てきます」と笑顔で語った。

16日から第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」。新章「熊本編」に入る。