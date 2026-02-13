マンU共同オーナーのジム・ラトクリフ氏が移民にまつわる発言で各方面から非難を浴びた/Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

（CNN）英イングランド・プレミアリーグに所属するマンチェスター・ユナイテッド（マンU）の共同オーナーで億万長者のジム・ラトクリフ氏が、各方面からの非難に直面している。本人が英国について、「移民によって植民地化された」と発言したことが原因だ。クラブのサポーターはラトクリフ氏の発言を危険で分断を招くものだと糾弾。首相は謝罪を要求している。

石油化学会社イネオスを創業し、英国屈指の富豪であるラトクリフ氏は、12日に声明を発表し、「言葉の選択」について謝罪したが、これは有力政治家やサッカーファンを巻き込んだ激しい非難の嵐を受けての対応だ。

11日のスカイニュースの番組でラトクリフ氏は、「（英国の）経済は良い状態ではないと思う」と発言。「900万人が生活保護を受け、大量の移民が流入している状況では、経済は成り立たない。つまり英国は植民地化されてしまった。コストがかかりすぎている。英国は移民によって植民地化されたのだ。そうではないか？」と続けた。

ラトクリフ氏は誤った人口統計に言及し、英国の人口は2020年の5800万人から現在7000万人に増加したと主張した。しかし英国家統計局（ONS）の推計によると、実際には20年の6700万人から6950万人への増加となっている。

ラトクリフ氏の発言は広範な批判を招き、英国のスターマー首相も同氏に謝罪を求めた。スターマー氏はラトクリフ氏の発言を「不快で間違っている」とし、「英国は誇り高く、寛容で、多様性に富んだ国だ」と述べた。

マンUは12日の声明で、「インクルーシブ（包摂的）で温かいクラブであることを誇りに思う」とし、クラブは「我々が代表する特権を持つすべてのコミュニティーの結束と強靭（きょうじん）さを反映する存在だ」と付け加えた。

PAメディア通信によると、イングランドサッカーの統括団体であるイングランドサッカー協会（FA）は、ラトクリフ氏の発言がサッカーの評判を落としたかどうかを調査する予定だ。

ラトクリフ氏は、自身の言葉遣いが人々を不快にさせたことを遺憾に思うとしつつ、「経済成長を支える、管理された適切な移民問題を提起することが重要だ」と強調した。

CNNはイネオスにコメントを求めて連絡を取った。

サンデー・タイムズ紙の長者番付によると、ラトクリフ氏の純資産は約170億ポンド（約3兆5000億円）で英国で7番目に裕福な人物。本人は20年に非課税のモナコに移住した。

歴代の英国政府は移民の削減を公約に掲げてきた。移民問題は他の西側諸国と同様、英国での政治的な争点となっている。

英国への純移民数は、ウクライナ紛争と新型コロナのパンデミック（世界的大流行）後の渡航制限解除により22年に過去最高を記録したが、その後急激に減少している。

ラトクリフ氏の発言は、英国の右派ポピュリスト政党リフォームUKの主張と一致する。同党は、反移民のメッセージを国防に関する文言と結びつけている。

スターマー氏がラトクリフ氏の発言を批判したことに対し、リフォームUK党首のナイジェル・ファラージ氏は、「英国が経験した前例のない大量移民により、多くの地域はその姿を変えてしまった」と語った。

一方、イスラム教徒のファンを代表するマンUのサポーターズ・クラブ、MUMSCは、「植民地化された」という表現に言及。「極右の言説で頻繁に用いられる言い回しに合致する。そこでは移民を侵略者や人口統計上の脅威とみなしている」と述べた。

その上で同団体は「こうした言説が現実世界に影響を及ぼしている」「英国では近年、イスラム嫌悪や反ユダヤ主義、人種差別を動機とした攻撃、移民や有色人種に対する敵意など、ヘイトクライム（憎悪犯罪）が継続的に増加している」と指摘した。