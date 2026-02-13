【しまむら】で大当たり見つけた！ 週7で使いたい♡「おしゃ見えバッグ」

そろそろ次の季節に向けて、手持ちアイテムをアップデートしたいところ。とはいえ冷え込む日が続く今は、小物から変えるのが正解かも。 【しまむら】のバッグはプチプラで気負わず持ちやすいのに、コーデをセンス良く格上げできそうなデザインが勢揃い。今回はヘビロテしたくなりそうなバッグを厳選してご紹介します。

コーデがこなれる高見えニットトート

【しまむら】「ハイショクニットバッグ」\1,639（税込）

クラシカルなロゴデザインが印象的な、ニット素材の横長トートバッグ。優しい淡色とブラックの配色が上品で、さりげない存在感を発揮してくれます。バッグ内側にはポケットがあり、@naco_roomsさんによると「A4ファイルも入りますよ」とのことで、収納面でも使い勝手が良さそうです。

マットな質感が上品なシルバーバッグ

【しまむら】「ゴウヒヨコナガボストン」\990（税込）

シンプルなデザインで洗練された印象に導いてくれそうなシルバーカラーのボストンバッグ。マットな質感なので派手すぎず、大人のコーデにも取り入れやすそうです。@aiii__13kさんによると「小さいかと思いきや500mlのペットボトルも入っちゃう大きさ」とのことで、デイリーに活躍する予感。

