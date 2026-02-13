“日本一お酒が似合う道産子グラドル”、キュートなキャミソールでの晩酌ショットに反響
グラビアアイドルの小坂田純奈が12日にインスタグラムを更新。キャミソール姿の晩酌ショットを公開すると、ファンから「カワイイ」の声が相次いだ。
【写真】水着姿で手ハートを見せる小坂田純奈
小坂田が「今日はサクラビールで乾杯 期間限定ってつい手が伸びちゃうよね」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、キャミソールにデニムパンツ姿の彼女が、缶ビール片手に笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。
彼女のプライベート感あふれる晩酌ショットにファンからは「タンクトップ姿もいいなぁ〜可愛い！」「ガチで可愛い過ぎる〜」「メッチャカワイイ」などの反響が寄せられている。
■小坂田純奈（こさかだ じゅんな）
1997年8月20日生まれ。北海道出身。2021年8月にグラビアアイドルとして芸能界デビュー。翌年には『週刊プレイボーイ』（集英社）、『月刊エンタメ』（徳間書店）などの雑誌に掲載。“日本一お酒が似合う道産子グラドル”の愛称で親しまれている。
引用：「小坂田純奈」インスタグラム（@official_junata）
