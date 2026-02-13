今ハリウッドが求める俳優ティモシー・シャラメの“魔法”――『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』で魅せた圧倒的な力
今夜、『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』が金曜ロードショーで放映される。ジョニー・デップ主演で大ヒットを記録した『チャーリーとチョコレート工場』（2005）に続き、新たにウォンカ役に命を吹き込んだのは、ハリウッドきっての売れっ子ティモシー・シャラメだ。最新作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で2年連続オスカーノミネートを果たすなど、その勢いはまさに飛ぶ鳥をも落とすほど。さらに最近はリアリティスターのカイリー・ジェンナーとの交際でも耳目を集め、ハリウッドでの注目度は増すばかりだ。そんなシャラメの煌（きら）めきが光る本作を振り返りながら、“レオナルド・ディカプリオの再来”と称され、ハリウッドを代表する存在へと成長を遂げた彼の活躍ぶりを改めておさらいしたい。
【写真】ティモシー・シャラメの魔法を写真で体感！ 『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』フォトギャラリー
■“憂い”を封印し、“純粋”を武器にする
映画史において、特定のキャラクターが伝説のようになって、それを演じる後続の俳優にとって超えなければいけない壁になることがある。ロアルド・ダールの生み出した、ウィリー・ウォンカもその例外ではない。1971年、『夢のチョコレート工場』でジーン・ワイルダーが見せた狂気と紙一重の予測不能なカリスマ性。そして2005年、『チャーリーとチョコレート工場』でジョニー・デップが演じた、子どものような無邪気さと不気味さが同居するエキセントリックな像。それぞれの時代に、それぞれの名優が強い印象を残したこの役に、2023年、『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』でティモシー・シャラメが挑んだ。そして、今までにない多幸感あふれる新たなウォンカ像を打ち出したのだ。
シャラメと聞いて、何となく浮かび上がるキーワードは「憂愁（メランコリー）」だった。特に初期の頃は、その瞳が何を映しているのか誰も知る由もないような、口角が上がっていても実際どんな感情なのか掴（つか）みきれない、モナリザの絵のような俳優だと思った。そんな彼が『君の名前で僕を呼んで』で痛々しいほどの繊細さを、『ビューティフル・ボーイ』では自滅的な脆さを、そして『DUNE／デューン』シリーズでは運命に翻弄される救世主の苦悩を見せてきた。やはりこれらの役において、彼は憂いを帯びていて、その瞳には常に、湿り気がある。
しかし、『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』におけるティモシーは、その最大の武器であった「憂い」を封印し、ラディカルな楽観主義者となる。これまでの作品以上に、本作のウォンカはチョコレートで世界を変えられると信じて疑わない。この設定は、演技のトーンを一歩間違えれば、ただの「世間知らず」や「痛々しい夢想家」になりかねない危うさを孕（はら）んでいる。だが、シャラメの演技には観客を冷めさせない圧倒的な説得力があるのだ。
彼が劇中で見せる、母親との約束を信じる眼差しや、意地悪な宿屋の主人に対しても礼節を崩さない立ち振る舞い。そこには、演技で作られた笑顔ではなく、彼の内側から発光するような善性や純粋さがあふれている。皮肉な視線や嫌味を向ける者の武装を勝手に解いてしまうような、そういう恐ろしい魅力でその場を掌握するのだ。しかも、その瞳から湿り気がなくなっていないのが、またすごい。
『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は夢と希望の話のようで（実際そうだが）、描かれていることは実は非常に世知辛いし、攻撃的だ。ショコラティエを潰すために、警察を操り、殺人さえいとわない者たちがこの映画における悪として登場する。街は優しげだが、みんなどこか計算高いし疲れている。社会が失いかけている、夢を追い続ける“純粋さ”をシャラメがウォンカというキャラクターを通して恥ずかしげもなく、堂々と体現してみせる。その立ち振る舞いこそ、魔法のようなのだ。
■「シャラメであること」の魔法
本作はミュージカル映画であり、シャラメの歌唱とダンスも大きな見どころだ。しかし、ここでも彼の才能は「上手さ」とは別のベクトルで光っている。
ブロードウェイのスターのように朗々と歌い上げるわけではない。彼の歌声は、あくまで「セリフの延長」にある。例えば、代表曲「Pure Imagination」を歌うシーン。彼は声を張り上げるのではなく、まるで隣にいる誰かに秘密を打ち明けるように、優しく、繊細に歌う。その息遣いには、夢への憧れと、ふとした瞬間に壊れてしまいそうな儚さが混在しているのだ。
「彼がこれから何を伝えるのか」、耳を傾けたくなる。それは、やはりシャラメ自身が持つ従来の掴みどころのなさやユニークな存在としての魅力あってこそのもので、浮世離れしたキャラを演じるうえでの説得力にもつながっている。
また、基本的にウォンカというキャラは原作、そして映画化されてきた作品においても、アセクシャル、あるいは性的指向が著しく欠如した人物として描かれてきた。彼を描く上で重要なのはその想像力や無邪気さであり、大人の恋愛や性的なテーマは避けられてきたと言っても良い。そういう点でも、ブロードウェイで活躍するような筋肉質で男性的な俳優より細身の身体と中性的な美しさ、そしてオリジナリティを持つシャラメが最適人だったように思う。まさに演技技術を超えた、彼自身が持つスターとしての磁力が、この映画を成功に導いたと言っても過言ではないだろう。
それでいて、相手役を輝かせるための「受けの演技」も極めて巧みなのがシャラメのすごいところ。特に、相棒となる少女ヌードル（ケイラ・レーン）に向ける視線の温かさは特筆すべきだ。彼女の心に寄り添い、交流を通して芽生える「彼女の生活を良くしてあげたい」という気持ち。その優しさは、これまで描かれてきた“独善的になりがちな天才”というウォンカのキャラクター性において新しい、そしてシャラメならではの持ち味となった。
■今ハリウッドがシャラメを求める理由
IP（知的財産）やフランチャイズの力に頼る俳優が多い中、シャラメは「ティモシー・シャラメが見たい」という動機で観客を劇場に呼べる稀有な存在となった。主演最新作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』では、あの『アンカット・ダイヤモンド』のジョシュ・サフディ監督と手を取り、実在の卓球選手マーティ・リーズマンをモデルとした役を演じる。その圧倒的な演技によって、前年の『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』に引き続き、第98回アカデミー賞では主演男優賞にもノミネートされた。これで通算3度目の候補入りとなり、受賞すれば念願のオスカー像を初めて手にすることになる。
『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』はもちろん、『DUNE/デューン 砂の惑星』や『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』のように、主演として作品を引っ張るだけでなく、観る者に対して“何かを信じさせる”強いエネルギーを放つ、そんな俳優としていま彼は間違いなく圧倒的である。
もちろん、その私生活に誰もが興味津々になるのも無理はない。特に恋人のカイリー・ジェンナーとの付き合いは世界中が注目していると言っても過言ではない。2人は2023年1月に開催されたパリ・ファッションウィークのジャン・ポール・ゴルチエのショーで出会い、4月にジェンナーの車がシャラメの自宅に泊まっていたことから交際に発展していたことが発覚。その後も、アカデミー賞授賞式をはじめとするイベントでカップルとして出席するなど、2人で公の場に出ることをいとわない。
こういった私生活への注目具合も“ディカプリオの再来”と言われる所以なのだろうが、シャラメはジェンナーとの交際において「カーダシアン家系の番組には出ない」「SNSに自分の写真は投稿させない」など徹底したルールを設け、俳優としてのパブリックイメージもコントロールしている様子。そんなところにも、俳優としての野心や向上心が窺える。
ワイルダーの影を恐れず、デップの奇抜さに逃げず、シャラメがただひたすらに「純粋な想像力（Pure Imagination）」を信じてカメラの前に立った『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』。観た後には甘くて少し切ない、しかし確実に幸せな余韻が残る味わいの本作を、シャラメの魅力と共に味わって欲しい。（文：アナイス／ANAIS）
映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて今夜21時放送。
■“憂い”を封印し、“純粋”を武器にする
映画史において、特定のキャラクターが伝説のようになって、それを演じる後続の俳優にとって超えなければいけない壁になることがある。ロアルド・ダールの生み出した、ウィリー・ウォンカもその例外ではない。1971年、『夢のチョコレート工場』でジーン・ワイルダーが見せた狂気と紙一重の予測不能なカリスマ性。そして2005年、『チャーリーとチョコレート工場』でジョニー・デップが演じた、子どものような無邪気さと不気味さが同居するエキセントリックな像。それぞれの時代に、それぞれの名優が強い印象を残したこの役に、2023年、『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』でティモシー・シャラメが挑んだ。そして、今までにない多幸感あふれる新たなウォンカ像を打ち出したのだ。
シャラメと聞いて、何となく浮かび上がるキーワードは「憂愁（メランコリー）」だった。特に初期の頃は、その瞳が何を映しているのか誰も知る由もないような、口角が上がっていても実際どんな感情なのか掴（つか）みきれない、モナリザの絵のような俳優だと思った。そんな彼が『君の名前で僕を呼んで』で痛々しいほどの繊細さを、『ビューティフル・ボーイ』では自滅的な脆さを、そして『DUNE／デューン』シリーズでは運命に翻弄される救世主の苦悩を見せてきた。やはりこれらの役において、彼は憂いを帯びていて、その瞳には常に、湿り気がある。
しかし、『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』におけるティモシーは、その最大の武器であった「憂い」を封印し、ラディカルな楽観主義者となる。これまでの作品以上に、本作のウォンカはチョコレートで世界を変えられると信じて疑わない。この設定は、演技のトーンを一歩間違えれば、ただの「世間知らず」や「痛々しい夢想家」になりかねない危うさを孕（はら）んでいる。だが、シャラメの演技には観客を冷めさせない圧倒的な説得力があるのだ。
彼が劇中で見せる、母親との約束を信じる眼差しや、意地悪な宿屋の主人に対しても礼節を崩さない立ち振る舞い。そこには、演技で作られた笑顔ではなく、彼の内側から発光するような善性や純粋さがあふれている。皮肉な視線や嫌味を向ける者の武装を勝手に解いてしまうような、そういう恐ろしい魅力でその場を掌握するのだ。しかも、その瞳から湿り気がなくなっていないのが、またすごい。
『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は夢と希望の話のようで（実際そうだが）、描かれていることは実は非常に世知辛いし、攻撃的だ。ショコラティエを潰すために、警察を操り、殺人さえいとわない者たちがこの映画における悪として登場する。街は優しげだが、みんなどこか計算高いし疲れている。社会が失いかけている、夢を追い続ける“純粋さ”をシャラメがウォンカというキャラクターを通して恥ずかしげもなく、堂々と体現してみせる。その立ち振る舞いこそ、魔法のようなのだ。
■「シャラメであること」の魔法
本作はミュージカル映画であり、シャラメの歌唱とダンスも大きな見どころだ。しかし、ここでも彼の才能は「上手さ」とは別のベクトルで光っている。
ブロードウェイのスターのように朗々と歌い上げるわけではない。彼の歌声は、あくまで「セリフの延長」にある。例えば、代表曲「Pure Imagination」を歌うシーン。彼は声を張り上げるのではなく、まるで隣にいる誰かに秘密を打ち明けるように、優しく、繊細に歌う。その息遣いには、夢への憧れと、ふとした瞬間に壊れてしまいそうな儚さが混在しているのだ。
「彼がこれから何を伝えるのか」、耳を傾けたくなる。それは、やはりシャラメ自身が持つ従来の掴みどころのなさやユニークな存在としての魅力あってこそのもので、浮世離れしたキャラを演じるうえでの説得力にもつながっている。
また、基本的にウォンカというキャラは原作、そして映画化されてきた作品においても、アセクシャル、あるいは性的指向が著しく欠如した人物として描かれてきた。彼を描く上で重要なのはその想像力や無邪気さであり、大人の恋愛や性的なテーマは避けられてきたと言っても良い。そういう点でも、ブロードウェイで活躍するような筋肉質で男性的な俳優より細身の身体と中性的な美しさ、そしてオリジナリティを持つシャラメが最適人だったように思う。まさに演技技術を超えた、彼自身が持つスターとしての磁力が、この映画を成功に導いたと言っても過言ではないだろう。
それでいて、相手役を輝かせるための「受けの演技」も極めて巧みなのがシャラメのすごいところ。特に、相棒となる少女ヌードル（ケイラ・レーン）に向ける視線の温かさは特筆すべきだ。彼女の心に寄り添い、交流を通して芽生える「彼女の生活を良くしてあげたい」という気持ち。その優しさは、これまで描かれてきた“独善的になりがちな天才”というウォンカのキャラクター性において新しい、そしてシャラメならではの持ち味となった。
■今ハリウッドがシャラメを求める理由
IP（知的財産）やフランチャイズの力に頼る俳優が多い中、シャラメは「ティモシー・シャラメが見たい」という動機で観客を劇場に呼べる稀有な存在となった。主演最新作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』では、あの『アンカット・ダイヤモンド』のジョシュ・サフディ監督と手を取り、実在の卓球選手マーティ・リーズマンをモデルとした役を演じる。その圧倒的な演技によって、前年の『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』に引き続き、第98回アカデミー賞では主演男優賞にもノミネートされた。これで通算3度目の候補入りとなり、受賞すれば念願のオスカー像を初めて手にすることになる。
『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』はもちろん、『DUNE/デューン 砂の惑星』や『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』のように、主演として作品を引っ張るだけでなく、観る者に対して“何かを信じさせる”強いエネルギーを放つ、そんな俳優としていま彼は間違いなく圧倒的である。
もちろん、その私生活に誰もが興味津々になるのも無理はない。特に恋人のカイリー・ジェンナーとの付き合いは世界中が注目していると言っても過言ではない。2人は2023年1月に開催されたパリ・ファッションウィークのジャン・ポール・ゴルチエのショーで出会い、4月にジェンナーの車がシャラメの自宅に泊まっていたことから交際に発展していたことが発覚。その後も、アカデミー賞授賞式をはじめとするイベントでカップルとして出席するなど、2人で公の場に出ることをいとわない。
こういった私生活への注目具合も“ディカプリオの再来”と言われる所以なのだろうが、シャラメはジェンナーとの交際において「カーダシアン家系の番組には出ない」「SNSに自分の写真は投稿させない」など徹底したルールを設け、俳優としてのパブリックイメージもコントロールしている様子。そんなところにも、俳優としての野心や向上心が窺える。
ワイルダーの影を恐れず、デップの奇抜さに逃げず、シャラメがただひたすらに「純粋な想像力（Pure Imagination）」を信じてカメラの前に立った『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』。観た後には甘くて少し切ない、しかし確実に幸せな余韻が残る味わいの本作を、シャラメの魅力と共に味わって欲しい。（文：アナイス／ANAIS）
映画『ウォンカとチョコレート工場のはじまり』は、『金曜ロードショー』（日本テレビ系）にて今夜21時放送。