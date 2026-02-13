俳優の綱啓永（27）が13日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。撮影秘話を明かした。

この日は、木村拓哉主演の映画「教場 Requiem」（監督中江功、20日公開）に共に出演する俳優の中山翔貴とともに登場。過酷だったという撮影を振り返った。

MC陣から撮影で大変だった瞬間を聞かれた綱。クランクインの日にセリフが全部飛んだことだと語り出した。

「木村さんのクランクインも僕との2人のシーンで」とそのシーンは木村もクランクインで2人きりだったと回顧。「正直、大事なセリフですけど、量で言ったら大したことない」というが「木村さんを前にしたら緊張するなっていうのはわかっていたのでいつも以上にセリフを練習していった」と語った。

「完璧な準備をしていって…目の前で段取り始まったら全部」と頭が真っ白になってしまったと話し「（練習は）意味ないって事を学びました」と自虐。「セリフ言いながらついて行かなきゃいけなかったんですけど無言で…ごめんなさい！って言ったんですよ。そん時の記憶はないですけど、あんまり返事はなかった気がします」と明かした。