MLB・エンゼルスの新監督であるカート・スズキ監督が、菊池雄星投手の状態について語りました。

今季からチームを率いるスズキ監督は、現在の菊池投手のコンディションについて「絶好調です」と絶賛。菊池投手はキャンプ初日となった日本時間12日にもライブBPに登板するなど、早期の調整を続けています。そんな菊池投手の存在は若手選手にとっても刺激になっているそうで、「私のような新人監督にとって、選手たちが見習い、リードを取れる存在がいるのはとても幸運なこと」と語りました。

菊池投手がWBCへの参加を控えていることについても、チームにとって「懸念はない」とコメント。続けて「素晴らしい機会だと思います。母国を代表する機会があるのは特別な誇りです。信じられないほど貴重な経験になるでしょう。もちろん、彼はチームの重要な一員になると思いますし、私は彼が活躍して、その経験を今シーズンの残りの試合に生かしてくれることを願っています」と思いを寄せました。

エンゼルス球団広報によると、菊池投手は現地時間21日にアリゾナを出発し、侍ジャパンに合流する予定だとされています。