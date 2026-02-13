巨人は１３日、昨年６月３日に肺炎のため８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの生涯を振り返る展覧会「長嶋茂雄追悼展 ミスタージャイアンツ 不滅の背番号『３』」を全国１４会場で巡回すると発表した。

写真や映像、ゆかりの品々を通して長嶋茂雄さんの軌跡をたどる展覧会。３月１８日に日本橋高島屋ＳＣ（東京・中央区）で開幕し福岡、大阪など全国１４会場を巡回することが決まった。会場と会期は以下の通り。

■福岡＝会期：４月１６日〜５月６日、会場：大丸福岡天神店

■盛岡＝会期：４月２９日〜５月１７日、会場：イオンモール盛岡

■福山＝会期：５月１２日〜２５日、会場：天満屋 福山店

■長野＝会期：６月１２〜２９日、会場：ながの東急百貨店

■大分＝会期：７月４日〜１９日、会場：トキハ本店

■松山＝会期：７月２２日〜８月３日、会場：いよてつ高島屋

■静岡＝会期：８月７日〜１６日、会場：松坂屋静岡店

■大阪＝会期：８月２０〜３１日、会場：大阪高島屋

■京都＝会期：９月１０日〜２１日、会場：京都高島屋ＳＣ

■新潟＝会期：９月３０日〜１０月１２日、会場：新潟伊勢丹

■横浜＝会期：２０２７年２月（予定）、会場：横浜高島屋

■鹿児島＝会期：２０２７年３月５日〜１８日、会場：カクイックス交流センター（かごしま県民交流センター）

■高崎＝会期：２０２７年３月（予定）、会場：高崎高島屋

■仙台＝会期：２０２７年４月２２日〜５月５日、会場：藤崎