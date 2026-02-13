【巨人】長嶋茂雄さんの追悼展示が全国各地に巡回 福岡、大阪、京都、横浜など１４会場
巨人は１３日、昨年６月３日に肺炎のため８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの生涯を振り返る展覧会「長嶋茂雄追悼展 ミスタージャイアンツ 不滅の背番号『３』」を全国１４会場で巡回すると発表した。
写真や映像、ゆかりの品々を通して長嶋茂雄さんの軌跡をたどる展覧会。３月１８日に日本橋高島屋ＳＣ（東京・中央区）で開幕し福岡、大阪など全国１４会場を巡回することが決まった。会場と会期は以下の通り。
■福岡＝会期：４月１６日〜５月６日、会場：大丸福岡天神店
■盛岡＝会期：４月２９日〜５月１７日、会場：イオンモール盛岡
■福山＝会期：５月１２日〜２５日、会場：天満屋 福山店
■長野＝会期：６月１２〜２９日、会場：ながの東急百貨店
■大分＝会期：７月４日〜１９日、会場：トキハ本店
■松山＝会期：７月２２日〜８月３日、会場：いよてつ高島屋
■静岡＝会期：８月７日〜１６日、会場：松坂屋静岡店
■大阪＝会期：８月２０〜３１日、会場：大阪高島屋
■京都＝会期：９月１０日〜２１日、会場：京都高島屋ＳＣ
■新潟＝会期：９月３０日〜１０月１２日、会場：新潟伊勢丹
■横浜＝会期：２０２７年２月（予定）、会場：横浜高島屋
■鹿児島＝会期：２０２７年３月５日〜１８日、会場：カクイックス交流センター（かごしま県民交流センター）
■高崎＝会期：２０２７年３月（予定）、会場：高崎高島屋
■仙台＝会期：２０２７年４月２２日〜５月５日、会場：藤崎