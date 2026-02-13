ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、各地で競技が行われた。

カーリング女子１次リーグで１２日、日本（フォルティウス）は初戦のスウェーデン戦に続いてデンマークにも７―１０で敗れ、連敗スタートとなった。序盤の劣勢から追い上げ第８エンドで追いついたが、延長戦で屈した。

気持ち切り替え集中を

初戦の相手のスウェーデンは変化する氷により合わせてプレーでき、第４エンドで３得点のビッグエンドを作ることができた。相手のうまさが光っていた。

トップチーム相手にはわずかな隙が失点につながり、完璧に決めきれなければ得点もできないということを示す試合だっただろう。

ただ、日本も初戦で第９エンドまで戦ったことで１試合を通して変化する氷の特徴も分かったはず。それを生かしつつ、違うシートや時間帯によって氷を読みながら戦ってほしい。中盤以降、変化した氷への対応が勝敗の鍵となりそうだ。

チームは五輪だからと気負っているようには見えず、内容も決して悪くはなかった。第５エンドには不利な先攻で得点する「スチール」を相手に許し、そこから一気に崩れてもおかしくない展開ですぐ２点を返すなど粘り強さも見えた。作戦の迷いも見えず堂々とプレーしていたのも良かった。

２戦目もよく粘ったが、惜しかった。遅いウェート（速さ）をもっとつかめてくればいい形は作れるはず。気持ちを切り替え、ここから自分たちのベストパフォーマンスを出すことに集中していってほしい。（石崎琴美＝北京五輪銀メダリスト）