辻希美「とんでもない大工事」自宅リビングの“引っ越し”報告 第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが広々空間に佇む写真も公開
【モデルプレス＝2026/02/13】タレントの辻希美が2月11日、自身の公式ブログを更新。自宅のリビングで行われている大規模な工事の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5児のママタレ「ちょこんと座っている姿に癒されます」第5子が広々自宅リビングに佇むショット
辻は「引っ越し」と題したブログにて、「します。リビングを…笑」と切り出し、床暖房の設置工事が始まったことを報告。「リビングをスタジオに移動させました笑」「とんでもない大工事です」と、家具が運び出され広々とした空間の中央で、第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが佇む様子や、職人が作業を進める現場の写真を公開した。
また、夢空ちゃんを膝に乗せた親子ショットとともに「でもでも…早く床があったかくなるといいな 夢がハイハイする前に…」と思いをつづっている。
この投稿に、ファンからは「一瞬本当の引っ越しかと思ってびっくりしました」「夢空ちゃんがちょこんと座っている姿に癒されます」「ハイハイ前の準備、ママの鏡ですね」「完成後のポカポカなリビングが楽しみ」「大工事、怪我なく無事に終わりますように」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
