ピューロ、ポムポムプリン30周年イベント開催 「ポムポムすぎるよ展」など見どころ紹介
【女子旅プレス＝2026/02/13】東京都多摩市の「サンリオピューロランド」では、ポムポムプリンの魅力が詰まったスペシャルイベント「POMPOMPURIN 30th Anniversary」を、2026年4月10日（金）から12月31日（木）まで開催。特別展「ポムポムすぎるよ展」や、新コスチュームでのグリーティングなど、ファン必見のコンテンツが目白押しとなっている。
同イベントは、「肩の力を抜いて、ポムっと一息」がテーマだ。ピューロランドを訪れればポムポムプリンが癒してくれる、そんなホっと一息つける時間をパーク内で過ごしてもらうために、ポムポムプリンの魅力がぎゅっとつまった様々なコンテンツを期間限定で展開する。
「いい人すぎるよ展」などで知られるクリエイティブチーム・entakuの協力のもと、ポムポムプリンの魅力をたっぷり詰め込んだ特別展「ポムポムすぎるよ展」が開催される。
ポムポムプリンの可愛さや不思議さを9つの「〇〇すぎるよ」というテーマで切り取り、館内各所に約200点もの展示を展開。チームプリンの仲間たちが準備したという遊び心あふれる空間で、まだ誰も知らないプリンの意外な一面に出会えるはずだ。
30周年を記念した新コスチューム姿のメインビジュアルも公開。おひさまをイメージしたオレンジ色のバンダナや、おやつを入れる散歩バッグなど、ゴールデンレトリバーの男のコらしいディテールが満載のデザインだ。
イベント期間中は、この衣装をまとったプリンたちがオープン時間にゲストを迎えるウェルカムグリーティングなどにに登場し、アニバーサリーイヤーを華やかに彩る。
1Fピューロビレッジでは、チームプリンが準備した特別なイルミネーションショーが実施される。「ポムポムすぎるよ展」と連動した内容で、音楽に合わせて変化する光の演出とともにプリンの魅力を堪能できる約10分間のショーだ。プリンたちの賑やかな声に包まれながら、30周年を祝う幻想的なひとときを過ごすことができる。
3Fエントランスには、ポムポムプリンの巨大なバルーンが登場。さらに、ファンの間で人気を誇るプリンやチームプリンたちの「おしり」をモチーフにしたフォトスポットも設置される。ボタンを押すと何かが起こる仕掛けが用意されており、見て、触って、撮影して楽しめる体験型のスポットとなっている。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年4月10日（金）〜12月31日（木）
住所：東京都多摩市落合1-31
■POMPOMPURIN 30th Anniversary
