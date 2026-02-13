TREASURE、30万人動員の日本ツアーが圧巻のフィナーレ！京セラドーム2daysで9万人熱狂

TREASUREが日本での3度目のツアーを成功裏に終え、その人気の高さを改めて証明した。

TREASUREは2月10日・11日、京セラドーム大阪で「2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA」を開催。2日間で約9万人を動員し、今回のツアー総観客数は30万人を突破した。

昨年10月に東京からスタートした本ツアーは、愛知、福岡、神奈川などを巡り、各都市で熱い反響を呼んだ。最終公演地となった京セラドーム大阪は全公演が早々に完売。追加席もオープンされ、最終日の公演は韓国と日本で同時生中継されるなど、大きな盛り上がりを見せた。

ツアーの熱気は会場の外にも広がった。公式グッズは完売が相次ぎ、公演開催都市に加え、高松、広島、熊本など日本各地で展開されたポップアップストアも好評を博した。

さらに、3rdミニアルバム『LOVE PULSE』はオリコンおよびBillboard JAPANのアルバムチャートで1位を獲得。日本レコード協会のゴールドディスク「プラチナ（25万枚）」認定も受けるなど、ツアーと相まって逆走ヒットを記録した。

フィナーレとなった京セラドーム大阪で、TREASUREは“YG公演型アーティスト”としての真価を改めて示した。『MMM』を皮切りに、『KING KONG』『BONA BONA』『BOY』『JIKJIN』までヒット曲を立て続けに披露し、会場を一気に掌握。HIPHOPトラックから感性的なバラード、爽やかなダンスナンバー、ユニットステージまで幅広い音楽性を披露し、完成度の高いステージを展開した。

さらにスペシャルステージも加わり、楽しさに彩りを添えた。『PARADISE』『EVERYTHING』の日本語バージョンを初披露したほか、YGエンターテインメントの先輩グループ1TYMの『Let’s Sing and Dance Together,』をTREASURE流に再解釈したカバーで強烈な印象を残した。アンコールではサンリオキャラクターユニット「ハッピー団V」がサプライズ登場し、ユーモラスなコラボでファンの歓声を引き出した。

TREASUREは「公演をするたびに、こんなに大きな舞台と多くの方々に会えることが本当に幸せだ。“TREASUREのファンになってよかった”と思ってもらえるアーティストになれるよう努力する」とし、「皆さんの笑顔から大きな力をもらった。今日のMVPはTREASURE MAKER（ファン名）の皆さん。温かい時間を一緒に過ごしてくれて心から感謝している。これからもさらに素敵なステージで恩返ししたい」と感謝を伝えた。

TREASUREは3度目のツアー「PULSE ON」でグローバルファンと交流している。日本公演を成功させたのに続き、3月からはアジアへ向かう。特にタイでは現地最大規模のナショナルスタジアムに立ち、グローバル舞台での存在感をさらに広げる見込みだ。

◇TREASURE プロフィール

2020年8月7日に韓国デビュー、2021年3月31日に日本デビュー。YG ENTERTAINMENTが、BLACKPINK以降約4年ぶりに披露したボーイズグループ。YG ENTERTAINMENTアーティスト初の日本出身メンバーが3名在籍している。9名のヴォーカリスト＆3名のラッパーによる12人組だったが、2022年11月に韓国人メンバー・イェダムと日本人メンバー・マシホがグループ脱退を発表。現在は10人組として活動している。