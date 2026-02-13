着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回のテーマは「寒い季節の片づけ」です。

【写真】片づけ講座受講生宅のダイニングテーブル。スッキリ！

* * * * * * *

寒い季節は行動範囲が狭くなる

寒さが厳しい2月。外に出るのがおっくうになり、自然と家で過ごす時間が長くなります。

この時期、「なんとなく気分が重い」「やる気が出ない」「家にいるのに落ち着かない」と感じる方は少なくないのでは？

また暖房の効いた場所に長くとどまり、行動範囲がぐっと狭くなります。リビングのソファ、ダイニングチェア、寝室のベッド。同じ場所で、同じ景色を、毎日のように目にする。

それだけに、その空間に「置きっぱなし」「ちょい置き」「後でやろうと思って積んだもの」が増えていると、とても気になるもの。

年齢のせい、寒さのせい、忙しさのせい--そんなことを思い浮かべたりしますが、まずは“いつもいる場所”だけ片づけてみましょう。

おススメは“スモールフィット片づけ”

私自身、49歳のときに体調を崩し、仕事を休んだ経験があります。家で過ごす時間が増えたとき、それまで以上に家の散らかっていることが気になりだしました。

そこで始めたのが“スモールフィット片づけ”です。これは、一気に片づけるのではなく、ちょっとずつ片づけることから始めるというもの。

たとえば、

・書けなくなったペンを捨てる

・テーブルの上に溜まった郵便物を、まず開封する

・使っていない化粧品をひとつ捨てる

・床に直置きしていたバッグを、椅子に置く

・財布の中のレシートを整理する

・使っていない調味料をひとつ捨てる

どれも1分とかからない小さな片づけです。それでも、実際にやってみると「片づけをした」「できた」と気持ちが落ち着いたことをよく覚えています。

あらためて、寒い季節におすすめなのは、「よく目にする所」から整えること。たとえば…



・リビングの自分の定位置の半径1メートル

・ダイニングテーブル

・寝室のベッド脇のサイドテーブル

などなど。

自分が家の中で長い時間を過ごす場所の、限られた範囲の中でいいので片づけてみましょう。それで小さな一角でも落ち着く場所ができたらいいですよね。

ひとつ戻してみる

もうひとつ、この時期に試していただきたいのが、“ひとつ戻す片づけ”。

使ったあとのものを、完璧に片づけなくていい。元の場所に戻す。それだけで十分です。

たとえば、

・ソファの横に置きっぱなしだった読みかけの本を、本棚に戻す

・ソファにぐちゃぐちゃになっているひざ掛けを畳んで戻す

・リモコンを定位置に戻す

・ダイニングの椅子の背に掛けている服をクローゼットに戻す

・テーブルに置きっ放しの調味料をキッチンに戻す

・使い終わったマグカップを、キッチンに運ぶ

・所狭しとテーブルに置かれているものをひとつ戻す

・鍵を定位置に戻す（定位置がなかったら決める）

・カーテンレールに掛かっている服をクローゼットに移動する

・床置きしているものをひとつ戻す

「ちゃんとやらなきゃ！」と気負わないことが、続けるコツです。

春は、もうそこまで

以上、寒い季節は、新しいことを始めるより以上に、整えることでエネルギーを回復させたい時期。つまり2月は、「無理にがんばらなくていい月」です。

もし最近、気分が晴れないと感じたら、「何をするか」ではなく、家でいる時間が長い場所をひとつ片づけてみてください。家の中に少し空間が生まれれば、それだけで気持ちが落ち着くはずです。

そしてできたら、ぜひ自分に「よくやった」と声をかけてくださいね。

暖かい部屋の中を、ほんの少し整えるだけで、心は静かに、でも確実に動き始めます。

春は、もうすぐそこまで来ています。