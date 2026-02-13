「モーニング娘。」の6期メンバーで、歌手・タレントとして活動している藤本美貴さん。2009年に庄司智春さんと結婚し、現在は3児の母として仕事も育児も奮闘中です。そこで今回は、そんな藤本さんの著書『まいにち生き返る ミキティ語録2』から一部を抜粋し、前向きな気持ちになれる言葉をお届けします。

【書影】40歳を迎え、パワーアップし続けるミキティの言葉を集めた『ミキティ語録』第２弾。藤本美貴『まいにち生き返る ミキティ語録2』

家事は自分のペースでやりたい

私は、家事をわからない人にされることほど邪魔なことはないと思っていて。

自分のペースでやりたいんですよね。だから、自分が気持ちよく行えるように、旦那さんに指示を出します。

言わなくても気づいてほしい、はもう無理なの。

具体的に指示を出さないと、相手は動けないから。

相手にむかついても、何も前に進まない

男女平等って言うけれど、やっぱり平等って無理だなと思う。だって、平等に生きてないから。いいとか悪いとかじゃなく、家事に向き合ってる時間も違うし。すべてを平等にすればスムーズかっていうのは、また別の話だから。

だから、それぞれが得意なことをやっていくしかない。平等って思わないほうが、こっちの心もラクかなと思います。

それよりは、こっちがいい感じに相手を動かしていくほうがいいと思う。

相手にむかついても何も前に進まないし、相手の機嫌が悪くなったら、そっちのほうが面倒くさい。だったら、機嫌が悪くなる前に、どんどんやらせましょう。

旦那さんがいなきゃいないで、逆にラク

産後に旦那さんが飲みに行くと、イラッとするってよく聞きます。たしかにこっちは四六時中子どもを見ているのに……っていう思いがありますよね。

産後って、一緒にいてほしい反面、ほっといてほしい面もある。

私は旦那さんがいなきゃいないで、逆にラクだなって思うこともあります。というのも、自分と子ども以外のことを気にしなくていいから。



（写真提供：Photo AC）

体はたしかにしんどい。ただ、赤ちゃんがやっと寝て、自分もゆっくりできるとなったときに、旦那さんがガタガタやって起こされたら、むかつくじゃないですか。その時間、旦那さんがどこかに行っていれば、自分も寝られたかもしれないし。

駆け引きのほうがお互い幸せ

何をしても泣きやまない時間に抱っこしてもらうとか、寝かしてもらうとか、お願いする。

旦那さんの息抜きや趣味を奪うんじゃなく、「じゃあ、これお願いできる？」と言ってやってもらったほうが平和だと思う。「あれもダメ」「これもダメ」っていうより「じゃあ、こうしてくれる？」っていう駆け引きのほうが、お互い幸せなんじゃないかな。

お互い我慢もしつつ、やりたいこともやるのがベストです。

※本稿は、『まいにち生き返る ミキティ語録2』（CEメディアハウス）の一部を再編集したものです。