お気に入りのぬいぐるみと外出したり、一緒に写真を撮ったりして楽しむ「ぬい活」がブームです。そんななか、大和田伸也さんがぬい活の様子をSNSで発信し、大きな話題を集めています。「家族であり、相棒でもある」というぬいぐるみと過ごす魅力とは？（構成：上田恵子 撮影：洞澤佐智子）

【写真】78歳の誕生日。ケーキの前で大好きなぬいたちに囲まれた大和田さん

* * * * * * *

SNSに1000件超のお祝いコメントが

今日は3匹の相棒たちを連れてきました。可愛いでしょう。全員、「ポケットモンスター（ポケモン）」のキャラクターです。向かって右から、「ワニノコ」のチロちゃん、「クワッス」のペロちゃん、そして「ゼニガメ」のチコちゃん。１匹ずつ、自分で呼び名を考えました。

わが家には現在200体ほどのぬいぐるみがいて、外出の際に誰を連れていくかは、その日の気分で決めています。

外で仕事をする日は、小さいサイズのぬいぐるみを上着のポケットに入れて連れていき、ロケの合間には景色をバックにその子と一緒にスマホで自撮りしたり。小さい子でも、アップにして煽（あお）るように撮るとけっこうダイナミックに見えるんですよ。

水に濡れても大丈夫な素材の子もいるので、今年の夏にはプールで一緒に水遊びをしているところを撮ったりもしました。

こうしてぬいぐるみと一緒に撮った写真や動画をXに投稿するようになって、2年ほどになるでしょうか。若い世代や小さなお子さんはもちろん、ときには海外の方からリアクションが届くこともあり、反響の大きさに驚いています。

今年の10月、78歳の誕生日をポケモンのぬいぐるみと一緒に祝う写真をアップした際には、1000件以上のお祝いコメントと約9万件の「いいね」をいただきました。これだけ多くの方がぬい活に共鳴してくださるなんて、うれしい限りです。

僕とぬいぐるみとの出会いは、もうずいぶん昔。30年ほど前にさかのぼります。1994年にアニメ映画『ライオン・キング』の日本語吹き替え版で、主人公・シンバの父親であるムファサの声を担当したのですが、その際に関連グッズがたくさん発売されました。

僕も役を演じたご縁でぬいぐるみをいただいて、それを機に自分でも買うようになったんです。可愛らしいし、何より自分が携わった作品で愛着もありましたから。集めたものでジオラマを作ったりもしましたね。

その後2003年に、テレビアニメ『アストロボーイ・鉄腕アトム』で天馬博士の声を担当。僕は昔から『鉄腕アトム』が大好きで、ある番組に出たときにアトムのピンバッジを胸元につけていたんです。それを見た手塚プロダクションの方が、僕に声をかけてくれました。

天馬博士は原作では冒頭に登場するアトムの生みの親なので、少しの出演かと思いきや、この作品ではメインキャラクター。放送は1年続き、日本を代表する声優の方々と共演することができて、夢のような仕事でした。

そして当時、やはり関連グッズが発売されまして。ぬいぐるみのほか、天馬博士の大きなフィギュアも記念に購入しました。高価なので躊躇したものの、子どもたちが「慣れない声の仕事を1年間頑張ったご褒美だから」なんて言うので、調子に乗って買っちゃいましたね。（笑）

この2作品のぬいぐるみだけでもものすごい数になりましたが、当時はただ飾って眺めているだけ。一緒に出かけて写真を撮り、その写真をSNSに投稿するようになるとは、夢にも考えていませんでした。



「物語を進めながら〈ペロちゃん〉と話しかけるうちに、愛着が湧いてしまって。ついにはぬいぐるみを購入し、《相棒》として一緒に出かけるようになりました」

ゲームのキャラクターに愛着が湧いて

ぬい活のきっかけは、コロナ禍で始めたオンラインゲームです。僕はもともとゲームがあまり好きではなく、舞台公演の楽屋で若い役者さんが空き時間にゲームをしているのを眺めながら、「時間がもったいないな。芝居の稽古でもしたらいいのに」と思っていました。

ところが、コロナ禍で時間に余裕ができて、いろいろと新しいことを始めたなかにゲームもあり、これが非常に面白かったんです。

それまで僕は、「ゲーム＝戦闘もの」という印象を持っていました。でも、最近のゲームはストーリーが本格的で学ぶことも多く、こんなに奥が深いんだ、と。

何よりゲームを通じて世界中の人と繋がれるのが楽しく、目が覚める思いでした。

そんななかで出合ったのが、『ポケットモンスター バイオレット』です。人とポケモンが一緒に暮らす世界を自由に駆け巡って冒険するのですが、ゲームの最初に、自分でポケモンを1匹選ぶんです。そのとき選んだ子に、亡くなってしまった愛犬「ペロ」の名前をつけました。

物語を進めながら「ペロちゃん」と話しかけるうちに、愛着が湧いてしまって。ついにはぬいぐるみを購入し、《相棒》として一緒に出かけるようになりました。

僕は仕事柄、ロケでさまざまな場所を訪れます。ある日ふと、「この風景のなかでペロと一緒に写真を撮ったらどうだろう」と思いついたんです。

でも、最初は恥ずかしくてね。いい年をした大人が、公共の場でぬいぐるみと一緒に自撮りするわけですから（笑）。できるだけ人目につかない場所を選び、鞄からこっそり出して。試行錯誤しながら自撮りするうちに、その楽しさにハマっていきました。

もう10年ほど前の話ですが、世界遺産のマチュピチュ（ペルー）を訪れた際、人形と記念撮影をしている青年を見かけたことがあります。雄大な景色のなかで人形を楽しそうに撮っていて、これは面白い！ と思いました。もしかしたらそのときの記憶が、現在のぬい活に繋がっているのかもしれません。

＜後編につづく＞