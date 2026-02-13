「相当センスない」FRUITS ZIPPER所属会社、AI使用？ のMVに厳しい声「この片腕無くなってるの誰だろ？」
FRUITS ZIPPERなどが所属するアソビシステムが、「日本のアイドル文化を世界へ発信する」ためのプロジェクト「KAWAII LAB.」。その公式Xが2月11日に公開したミュージックビデオとサムネイル画像にさまざまな声が上がっています。
【画像＆MV】AIを使い賛否両論集まる
しかしコメント欄では、「この片腕無くなってるの誰だろ？？？」「どっからどう見てもAIだしカワラボ好きの私は結構ショック」「AIでMVを作るならそもそも本体に人間を起用する意味とは…？」「大好きなカワラボの公式が生成AIを容認しているのは、いちファンとして悲しいです……」「これはちょっとびっくりしてしまったので手を生やしてあげてほしい…」と、作画に関する指摘や否定的な声が相次いでいます。
また、「なんでAI嫌うの？可愛いやん AI毛嫌い多すぎてがっかり」「アイドルのMVとしてはどうかと思うけど、単純にこれをAI作るの相当大変やったやろな…」「結構生成AI嫌いな人多いんだなという印象」「どう考えてもAIの是非じゃなくてクオリティの低いクリエイティブを世に出したのが問題」といった声も上がりました。
今回の投稿ではAIの使用については触れられていませんが、ファンはAI使用と認識しているようです。運営側から何かしらの声明が出るか注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
